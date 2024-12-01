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Животные Покусала и избила: котенок дальневосточных леопардов свалилась с ветки в Новосибирском зоопарке

Покусала и избила: котенок дальневосточных леопардов свалилась с ветки в Новосибирском зоопарке

Хлоя резво прыгает по деревьям

1 567
5 комментариев

После падения Хлоя зацепилась лапами за ветку и покусала ее

Источник:

Котенок дальневосточных леопардов Хлоя упала с ветки в Новосибирском зоопарке. Малышка после падения покусала палку и избила ее лапами.

Видео, как играет котенок опубликовал постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В ролик как раз попал момент падения Хлои с ветки. Малышка сначала медленно идет по тонкой палке, делая шаг за шагом, а после резко падает. Не расстроившись дальневосточный леопард покусала ветку и несколько раз ударила ее лапой, а чуть позже все повторила снова.

Источник:

Выходить к посетителям котенок начал осенью. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал несколько кадров, посмотрите, как проводила время малышка. Домик для котенка тогда был высоковат, поэтому она периодически падала, выходя из него.

Хлоя — единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России. Недавно ей исполнилось 4 месяца.

В ноябре свои дни рождения отмечали белые медведи Кай и Герда.

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Комментарии
5
Гость
1 час
Всегда передёргивает, когда читаю "постоянный посетитель Новосибирского зоопарка". Вы цены там видели?! Или для кого-то они особенные? Как стать тогда тем постоянным посетителем, чтоб не на одни билеты работать?
Гость
1 час
Хорооший котенок - дооооххлый котенок!
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