Покусала и избила: котенок дальневосточных леопардов свалилась с ветки в Новосибирском зоопарке

После падения Хлоя зацепилась лапами за ветку и покусала ее Источник: Сергей Ильтяков / vk











Котенок дальневосточных леопардов Хлоя упала с ветки в Новосибирском зоопарке. Малышка после падения покусала палку и избила ее лапами.

Видео, как играет котенок опубликовал постоянный посетитель зоопарка Сергей Ильтяков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». В ролик как раз попал момент падения Хлои с ветки. Малышка сначала медленно идет по тонкой палке, делая шаг за шагом, а после резко падает. Не расстроившись дальневосточный леопард покусала ветку и несколько раз ударила ее лапой, а чуть позже все повторила снова.

Источник: Сергей Ильтяков / vk

Выходить к посетителям котенок начал осенью. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал несколько кадров, посмотрите, как проводила время малышка. Домик для котенка тогда был высоковат, поэтому она периодически падала, выходя из него.

Хлоя — единственный малыш дальневосточных леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России. Недавно ей исполнилось 4 месяца.