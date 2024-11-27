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Животные Спит с вытянутыми лапами и катается с горки: белому медведю из Новосибирского зоопарка исполнилось 17 лет

Спит с вытянутыми лапами и катается с горки: белому медведю из Новосибирского зоопарка исполнилось 17 лет

Зоопарк поделился необычными фактами о хищнике

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11 комментариев

Кай приехал в Новосибирск из Санк-Петербурга

Источник:

Белому медведю Каю сегодня исполнилось 17 лет. В честь праздника в Новосибирском зоопарке рассказали, что хищник любит спать с вытянутыми лапами и кататься с горки.

Медведь Кай родом из Санкт-Петербурге, хищнику не было и года, когда его перевезли в Новосибирск. Сотрудники и гости вспоминают, что он с самого начала был озорным и игривым медвежонком.

Белый медведь с детства любит внимание зрителей и частенько устраивает выступления, когда собирается много людей. Он очень любит аплодисменты и восторженные возгласы. В телеграм-канале зоопарка говорят, что огромный хищник — отличный ныряльщик и пловец, Кай умеет кататься на больших мячах и показывать трюки с канистрами. Для зрителей во время выступления медведь специально выдерживает паузы и дает публике восхититься им. При этом медведя никогда не тренировали.

— Кай плавает не только для зрителей. Он устраивает заплывы по ночам, когда рядом совсем никого нет. И роет снежные берлоги, когда вокруг тишина и звезды, — говорят в зоопарке. В своем солидном возрасте Кай вполне может устроить какую-нибудь игру, например, катание с горки.

Еще одна особенность медведя — он всегда спит на улице, даже в самые сильные морозы, а во время сна вытягивает задние лапы. Сыновья Кая и Герды в детстве спали точно так же.

— Полярные медведи ведут одиночный образ жизни. И Кай вполне комфортно чувствует себя, когда живет один. Но при этом он всегда очень рад встречам с Гердой после долгой разлуки. Они стали настоящей парой, — пишут в телеграм-канале зоопарка.

Сегодня, в свой праздник, Кай получит угощения и подарки.

Недавно день рождения отмечала и спутница Кая, 20 ноября Герде исполнилось 17 лет, она приехала в Новосибирск из Московского зоопарка.

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Комментарии
11
Гость
4 часа
Где твои 17 лет?
Гость
4 часа
Никогда бы не поверила , что медведь без тренировки может устраивать показательные выступления , если бы сама не была заводчиком собак , и актерские способности некоторых щенков наблюдала с 3 недель . «Восхищайтесь мною , восхищайтесь . Посмотрите, какая я актриса». Спасибо за такие добрые статьи )
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