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Животные «Стала верной спутницей Кая»: медведице Герде из Новосибирского зоопарка исполнилось 17 лет — ее лучшие фото

«Стала верной спутницей Кая»: медведице Герде из Новосибирского зоопарка исполнилось 17 лет — ее лучшие фото

Герда вырастила шесть медвежат

1 174
7 комментариев

В Новосибирск медведицу привезли в 2008 году

Медведица Герда сегодня отмечает свое 17-летие: она родилась 20 ноября 2007 года в Московском зоопарке. В Новосибирский зоопарк ее привезли в августе 2008 года.

В зоопарке отмечают, что у Кая и Герды нежные отношения

— Герда стала верной спутницей Кая. Они не всегда содержатся вместе. Когда Герда занята воспитанием потомства, Кай живет один и скучает. В момент их встречи после долгой разлуки видно, насколько нежные у них отношения. Герда успешно вырастила шесть медвежат. Благодаря сильному материнскому инстинкту и опыту она стала просто супермамой, — сообщает Новосибирский зоопарк.

Когда Герда занята воспитанием потомства, она живет с медвежатами

Герда обнимала своих медвежат и согревала дыханием.

— Подросших, но еще маленьких и нерешительных медвежат, она учила плавать так, что от этих уроков невозможно было отвести взгляд. Герда показывала им, что нужно делать. Она сама заходила в воду и плавала так, чтобы малыши могли ее хорошо видеть. Зоологам, наблюдавшим за этими сценами, было ясно, что медведица плавает не для собственного удовольствия, а проводит занятие для детей. После первого погружения в воду, медвежат уже было не остановить. Герда не спускала с них глаз и регулярно выводила их на сушу, — рассказали в телеграм-канале Новосибирского зоопарка.

Герда учила медвежат плавать

В зоопарке добавляют, что о Герде можно рассказывать бесконечно. Ей желают здоровья и долгой жизни.

Герда родилась в 2007 году

Ранее мы показывали милое видео из Новосибирского зоопарка, в котором белые медвежата поиграли, а затем уснули на маме — медведице Герде.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Комментарии
10
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
14 минут
Красивая мама!🙂 И без всякого, понимаешь, материнского капитала. В небольшой по площади квартирке. За 17 лет - 6 детишек. И с мужем в нежных отношениях. Многие ли новосибирские женщины могут похвастаться таким семейным счастьем? У какой в 40 лет есть 6 детей и любящий муж.
Красивая.
42 минуты
Пока Кай !
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