«Стала верной спутницей Кая»: медведице Герде из Новосибирского зоопарка исполнилось 17 лет — ее лучшие фото

— Герда стала верной спутницей Кая. Они не всегда содержатся вместе. Когда Герда занята воспитанием потомства, Кай живет один и скучает. В момент их встречи после долгой разлуки видно, насколько нежные у них отношения. Герда успешно вырастила шесть медвежат. Благодаря сильному материнскому инстинкту и опыту она стала просто супермамой, — сообщает Новосибирский зоопарк.

— Подросших, но еще маленьких и нерешительных медвежат, она учила плавать так, что от этих уроков невозможно было отвести взгляд. Герда показывала им, что нужно делать. Она сама заходила в воду и плавала так, чтобы малыши могли ее хорошо видеть. Зоологам, наблюдавшим за этими сценами, было ясно, что медведица плавает не для собственного удовольствия, а проводит занятие для детей. После первого погружения в воду, медвежат уже было не остановить. Герда не спускала с них глаз и регулярно выводила их на сушу, — рассказали в телеграм-канале Новосибирского зоопарка.