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Животные Львы Ричард и Найтирия поиграли на свежем снегу в Новосибирском зоопарке — романтичное видео

Львы Ричард и Найтирия поиграли на свежем снегу в Новосибирском зоопарке — романтичное видео

Львица шуточно нападала на друга

690
14 комментариев

Отношения между львом и львицей стали ближе

В Новосибирском зоопарке львица Найтирия уговорила льва Ричарда выйти и поиграть с ней на свежем снегу. Видео на своей странице в «ВКонтакте» опубликовал постоянный посетитель учреждения Сергей Ильтяков. Сначала львица гуляла одна, но затем ей стало скучно, и она направилась за Ричардом. Лев не стал сопротивляться и вышел за подружкой на улицу.

Они пробежались под снегопадом по вольеру и по очереди повалялись в свежем снегу. Затем парочка приступила к играм: Найтирия аккуратно нападала, а Ричард пытался от нее убежать.

В конце октября львов поселили вместе. До этого месяц они жили по соседству. Сначала отношения между ними были напряженными — они держались друг от друга на дистанции. На новом же ролике видно, что Ричард и Найтирия стали ближе.

Ранее в Новосибирском зоопарке на видео попали игры уссурийских медвежат.

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Комментарии
14
Плохо мне...
1 час
вот Ильтяков снимать зоопарк умеет! а Рича похудел... львица, ты чо мужика не кормишь?
Павел 2014 (Отец всея на НГС)
1 час
А покажут когда они займутся своими детьми?
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