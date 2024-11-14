Львы Ричард и Найтирия поиграли на свежем снегу в Новосибирском зоопарке — романтичное видео

Отношения между львом и львицей стали ближе Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com











В Новосибирском зоопарке львица Найтирия уговорила льва Ричарда выйти и поиграть с ней на свежем снегу. Видео на своей странице в «ВКонтакте» опубликовал постоянный посетитель учреждения Сергей Ильтяков. Сначала львица гуляла одна, но затем ей стало скучно, и она направилась за Ричардом. Лев не стал сопротивляться и вышел за подружкой на улицу.

Источник: Сергей Ильтяков / Vk.com

Они пробежались под снегопадом по вольеру и по очереди повалялись в свежем снегу. Затем парочка приступила к играм: Найтирия аккуратно нападала, а Ричард пытался от нее убежать.

В конце октября львов поселили вместе. До этого месяц они жили по соседству. Сначала отношения между ними были напряженными — они держались друг от друга на дистанции. На новом же ролике видно, что Ричард и Найтирия стали ближе.