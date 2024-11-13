Схватка не на жизнь, а на смерть: уссурийские медвежата в Новосибирском зоопарке померились силой — видео борьбы

В Новосибирском зоопарке уссурийские медвежата мерились силой в дружеской потасовке. Видео борьбы опубликовал на своей странице постоянный посетитель учреждения Сергей Ильтяков.
Медвежата сидели вместе на деревянном мостике. Каждый из них пытался завалить другого набок с помощью лап, но, так как силы оказались практически равны, в ход шли и зубы.
В конце концов одному из медвежат удалось перебороть сородича. Он завалил оппонента на бок и прикусил за бок. Соперник попытался взять реванш и атаковать сверху, но успехом это не увенчалось — сородич снова завалил его. После нескольких минут ожесточенной схватки медвежата разошлись.
Ранее белый медведь Кай устроил заплыв в бассейне с ледяной водой.