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Животные Схватка не на жизнь, а на смерть: уссурийские медвежата в Новосибирском зоопарке померились силой — видео борьбы

Схватка не на жизнь, а на смерть: уссурийские медвежата в Новосибирском зоопарке померились силой — видео борьбы

Одному из медвежат удалось завалить другого

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3 комментария

Медвежата частенько устраивают дружеские потасовки

В Новосибирском зоопарке уссурийские медвежата мерились силой в дружеской потасовке. Видео борьбы опубликовал на своей странице постоянный посетитель учреждения Сергей Ильтяков.

Медвежата сидели вместе на деревянном мостике. Каждый из них пытался завалить другого набок с помощью лап, но, так как силы оказались практически равны, в ход шли и зубы.

В конце концов одному из медвежат удалось перебороть сородича. Он завалил оппонента на бок и прикусил за бок. Соперник попытался взять реванш и атаковать сверху, но успехом это не увенчалось — сородич снова завалил его. После нескольких минут ожесточенной схватки медвежата разошлись.

Ранее белый медведь Кай устроил заплыв в бассейне с ледяной водой.

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Комментарии
3
Я_ИНАЯ
23 минуты
Все малыши прекрасны. Такие забавные и смешные. Но стоит немного подрасти и из славного малыша вырастает ЗВЕРЬ - опасный и жестокий.
Гость
18 минут
Я видел самую сильную агрессию у щенков из за сухарика кириешки.
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