Холода не страшны: белый медведь Кай устроил заплыв в бассейне с ледяной водой — по-настоящему морозное видео

В Новосибирске столбики термометров опустились до -5 градусов, но белому медведю Каю сибирские холода не страшны. Он решил устроить заплыв в бассейне с ледяной водой. Кадры из Новосибирского зоопарка опубликовал Сергей Ильтяков.
На видео Кай весело ныряя под воду. На кадрах видно, что идет снег, отчего становится еще холоднее, но только не белому мишке, чистота для него на первом месте.
Кай родился в Санкт-Петербурге в ноябре 2007 года. В Новосибирск он переехал 2008 году. У него и его партнерши Герды есть несколько детей, самые младшие из них дочери-близняшки Белка и Стрелка. Недавно белая медведица Белка с разбега прыгнула в бассейн, чем восхитила зрителей.