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Животные Холода не страшны: белый медведь Кай устроил заплыв в бассейне с ледяной водой — по-настоящему морозное видео

Холода не страшны: белый медведь Кай устроил заплыв в бассейне с ледяной водой — по-настоящему морозное видео

В Новосибирске температура опустилась до -5 градусов, но Кай не отказался от купания

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7 комментариев

Кай весело ныряя под воду

В Новосибирске столбики термометров опустились до -5 градусов, но белому медведю Каю сибирские холода не страшны. Он решил устроить заплыв в бассейне с ледяной водой. Кадры из Новосибирского зоопарка опубликовал Сергей Ильтяков.

На видео Кай весело ныряя под воду. На кадрах видно, что идет снег, отчего становится еще холоднее, но только не белому мишке, чистота для него на первом месте.

Кай родился в Санкт-Петербурге в ноябре 2007 года. В Новосибирск он переехал 2008 году. У него и его партнерши Герды есть несколько детей, самые младшие из них дочери-близняшки Белка и Стрелка. Недавно белая медведица Белка с разбега прыгнула в бассейн, чем восхитила зрителей.

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Комментарии
7
kolhoznik
43 минуты
толи еще будет ......впереди крещение
Гость
36 минут
🔥 Замечательное за 11 ноября Российская Армия продвигается по всему фронту! - Oсвобождён н.п. Колесниковка (Харьковской обл) 👍🎉 - Oтбито 18 атак 🥩-жыв0тныx (6 под Курском) - Прибито - >2180* nаZZи-🐷🐷 (>300 под Курском), а всего >641,1* тыс. с 4.06.23 (из них >31390 под Курском) - Pазбито >71* ед. техники (23 под Курском), а всего >30,9 тыс. с 4.06.23 - Пopaжено 133 объекта и скоплений сил врага, включая 4 полевых склада БК, цеха сборки ракет и БПЛА, объекты энергетики, аэродромы, арсеналы и склады ГСМ - Cбито ПВО - 39 беспилотников и 4 авиабомбы. *, без учёта огромных санпотерь и работы ВKС по тылам противника - 🔸 Желаю новых Побед 3ащитникам нашей Родины! 👍
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