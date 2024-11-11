Холода не страшны: белый медведь Кай устроил заплыв в бассейне с ледяной водой — по-настоящему морозное видео

Кай весело ныряя под воду Источник: Сергей Ильтяков











В Новосибирске столбики термометров опустились до -5 градусов, но белому медведю Каю сибирские холода не страшны. Он решил устроить заплыв в бассейне с ледяной водой. Кадры из Новосибирского зоопарка опубликовал Сергей Ильтяков.

На видео Кай весело ныряя под воду. На кадрах видно, что идет снег, отчего становится еще холоднее, но только не белому мишке, чистота для него на первом месте.

Источник: Сергей Ильтяков