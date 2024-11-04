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Животные В Новосибирском зоопарке львы Ричард и Найтирии поселились в одном вольере — как они уживаются друг с другом

В Новосибирском зоопарке львы Ричард и Найтирии поселились в одном вольере — как они уживаются друг с другом

Ричарда привезли в Новосибирск в середине июля

699
5 комментариев

Животные месяц жили по соседству

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило льва Ричарда и львицу Найтирии поселили в одном вольере. Целый месяц животные жили по соседству и общались лишь через решетку.

— Конечно, это был волнительный момент, когда лев и львица оказались рядом. Они друг на друга немного порычали, но быстро успокоились и всем своим видом показали, что принимают новые условия. Уже больше недели львы живут вместе, — сообщили в зоопарке.

Как отметили в специалисты, вражды между животными нет, но пока они держатся друг от друга на дистанции. По словам зоологов, со временем львы сблизятся.

Нового льва в Новосибирск привезли в середине июля из Пермского зоопарка. Ричард сразу же покорил сердца сибиряков. Предыдущий лев умер почти два года назад — Сэм прожил в Новосибирске 13 лет.

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Комментарии
5
fin
36 минут
Редкая сегодня хорошая новость.
Гость
44 минуты
А львице сколько лет?
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