В Новосибирском зоопарке львы Ричард и Найтирии поселились в одном вольере — как они уживаются друг с другом

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило льва Ричарда и львицу Найтирии поселили в одном вольере. Целый месяц животные жили по соседству и общались лишь через решетку.
— Конечно, это был волнительный момент, когда лев и львица оказались рядом. Они друг на друга немного порычали, но быстро успокоились и всем своим видом показали, что принимают новые условия. Уже больше недели львы живут вместе, — сообщили в зоопарке.
Как отметили в специалисты, вражды между животными нет, но пока они держатся друг от друга на дистанции. По словам зоологов, со временем львы сблизятся.
Нового льва в Новосибирск привезли в середине июля из Пермского зоопарка. Ричард сразу же покорил сердца сибиряков. Предыдущий лев умер почти два года назад — Сэм прожил в Новосибирске 13 лет.