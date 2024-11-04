В Новосибирском зоопарке львы Ричард и Найтирии поселились в одном вольере — как они уживаются друг с другом

Животные месяц жили по соседству Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило льва Ричарда и львицу Найтирии поселили в одном вольере. Целый месяц животные жили по соседству и общались лишь через решетку.

— Конечно, это был волнительный момент, когда лев и львица оказались рядом. Они друг на друга немного порычали, но быстро успокоились и всем своим видом показали, что принимают новые условия. Уже больше недели львы живут вместе, — сообщили в зоопарке.

Источник: Новосибирский зоопарк

Как отметили в специалисты, вражды между животными нет, но пока они держатся друг от друга на дистанции. По словам зоологов, со временем львы сблизятся.