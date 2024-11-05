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Животные Меньше времени на прогулки: Новосибирский зоопарк изменил график работы

Меньше времени на прогулки: Новосибирский зоопарк изменил график работы

Теперь он работает в зимнем режиме

831
3 комментария

Изменения связаны с сокращением светового дня

Новосибирский зоопарк изменил время работы с 5 ноября и перешел на зимний режим. Теперь времени для прогулок станет меньше.

— С 5 ноября изменяется время работы зоопарка с 09:00 до 18:00 часов. Кассы зоопарка прекращают свою работу в 17:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход, — сообщили в телеграм-канале новосибирского зоопарка.

Сейчас билет в зоопарк для взрослых стоит 500 рублей, для детей от 7 до 16 лет — 250 рублей, такая же стоимость для студентов и пенсионеров. Дети до 7 лет, дети из многодетных семей до 16 лет и другие категории граждан могут посещать зоопарк бесплатно.

Совсем недавно в зоопарке родился детеныш дальневосточных леопардов. В октябре малышке исполнилось три месяца, тогда же ей дали имя — Хлоя. В зоопарке появились и уссурийские медвежата. Они вместе дурачатся, валяются на бревнах и дергают друг друга за лапки. Один из зверьков и вовсе ловко взобрался по вольеру на самый верх, пока другой отдыхал в гамаке.

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Комментарии
3
Директор Завода (Ржака)
1 час
500рублей это вообще не дорого. Тем более куча детей ходят бесплатно.
Гость
8 минут
Вход должен быть для всех платный, и по одинаковой стоимости, а то когда ты везде платишь за всё по полной стоимости, то чувствуешь себя ущемленным, что у тебя есть здоровье.
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