Меньше времени на прогулки: Новосибирский зоопарк изменил график работы

Изменения связаны с сокращением светового дня Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Новосибирский зоопарк изменил время работы с 5 ноября и перешел на зимний режим. Теперь времени для прогулок станет меньше.

— С 5 ноября изменяется время работы зоопарка с 09:00 до 18:00 часов. Кассы зоопарка прекращают свою работу в 17:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход, — сообщили в телеграм-канале новосибирского зоопарка.

Сейчас билет в зоопарк для взрослых стоит 500 рублей, для детей от 7 до 16 лет — 250 рублей, такая же стоимость для студентов и пенсионеров. Дети до 7 лет, дети из многодетных семей до 16 лет и другие категории граждан могут посещать зоопарк бесплатно.