Новосибирский зоопарк дал имя котенку дальневосточных леопардов

Родители малышки — Хиллари и Дава Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Стало известно, как назвали котенка дальневосточных леопардов из Новосибирского зоопарка. Малышке исполнилось три месяца.

Как сообщили в телеграм-канале «Новосибирской зоопарк» котенку дальневосточных леопардов выбрали имя Хлоя. Малышка появилась на свет 25 июля.

— С того дня она уже многому научилась. Если во время первых прогулок она осторожно и даже робко ходила рядом с мамой по вольеру, то сейчас малышка ловко перепрыгивает через бревна и забирается на верхние точки, — рассказывают в зоопарке.

По словам специалистов, она быстро научилась есть мясо, повторяя за мамой, и расправляется даже с самыми большими кусками. Во время игр Хлоя оттачивает свои охотничьи инстинкты: внимательно наблюдает за тем, что происходит, затаивается, бесшумно нападает.

— Малышка становится все более грациозным и уверенным в себе леопардом. Но при этом она пока еще остается маминой дочкой. Мама кормит ее молоком, умывает, нежно обнимает во время сна и готова броситься на ее защиту в любой момент, — отмечают в телеграм-канале.