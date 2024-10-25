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Животные Новосибирский зоопарк дал имя котенку дальневосточных леопардов

Новосибирский зоопарк дал имя котенку дальневосточных леопардов

Котенок — единственный малыш леопардов, рожденный в 2024 году в зоопарках Европы и России

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2 комментария

Родители малышки — Хиллари и Дава

Стало известно, как назвали котенка дальневосточных леопардов из Новосибирского зоопарка. Малышке исполнилось три месяца.

Как сообщили в телеграм-канале «Новосибирской зоопарк» котенку дальневосточных леопардов выбрали имя Хлоя. Малышка появилась на свет 25 июля.

— С того дня она уже многому научилась. Если во время первых прогулок она осторожно и даже робко ходила рядом с мамой по вольеру, то сейчас малышка ловко перепрыгивает через бревна и забирается на верхние точки, — рассказывают в зоопарке.

По словам специалистов, она быстро научилась есть мясо, повторяя за мамой, и расправляется даже с самыми большими кусками. Во время игр Хлоя оттачивает свои охотничьи инстинкты: внимательно наблюдает за тем, что происходит, затаивается, бесшумно нападает.

— Малышка становится все более грациозным и уверенным в себе леопардом. Но при этом она пока еще остается маминой дочкой. Мама кормит ее молоком, умывает, нежно обнимает во время сна и готова броситься на ее защиту в любой момент, — отмечают в телеграм-канале.

Выходить к посетителям котенок начал осенью. Фотокорреспондент НГС Александр Ощепков сделал несколько кадров, посмотрите, как проводила время малышка. Домик для котенка тогда был высоковат, поэтому она периодически падала.

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Комментарии
2
Гусь 262472511
9 минут
Волнуюсь за медведя!
Гость
15 минут
я в таких лосинах все 90-е проходила
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