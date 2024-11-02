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Животные Прыжки с препятствием: котенок дальневосточных леопардов проскакал по маме — видео из Новосибирского зоопарка

Прыжки с препятствием: котенок дальневосточных леопардов проскакал по маме — видео из Новосибирского зоопарка

Детеныш родился в конце июля

369
1 комментарий

В конце октября котенку исполнилось три месяца

В Новосибирске показали, как проводит время в зоопарке котенок дальневосточных леопардов. Детеныш вышел на прогулку в вольере и решил пробежать по своему взрослому сородичу.

Кадры с маленьким хищником опубликовал посетитель учреждения Сергей Ильтяков на своей странице во «ВКонтакте». Смотрим видео.

Недавно стало известно, какое имя дали детенышу

На кадрах видно, как детеныш сидит у прутьев вольера, когда к нему подходит взрослый леопард — в этот момент котенок запрыгивает на сородича и спускается на землю. Затем малыш решил забраться на бревно.

На видео можно заметить, как маленький хищник зевает. Если ранее он играл с ветками деревьев, то на новых кадрах детеныш не обращает на растительность внимания.

Недавно стало известно, что котенку выбрали имя Хлоя. Детеныш появился на свет 25 июля, его родители — дальневосточные леопарды Хиллари и Дава.

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Зоопарк Новосибирск Дальневосточный леопард Новосибирский зоопарк
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Комментарии
1
Гость
44 минуты
Заманала уже отстойная реклама Новосибирского зоопарка, приватизированного его бездарным про-украинским руководством 😠 + Новосибирцы, голосуйте рублем и помогите скорейшему закрытию этого сомнительного заведения ❗
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