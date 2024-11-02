Прыжки с препятствием: котенок дальневосточных леопардов проскакал по маме — видео из Новосибирского зоопарка

В конце октября котенку исполнилось три месяца Источник: Сергей Ильтяков/vk.com











В Новосибирске показали, как проводит время в зоопарке котенок дальневосточных леопардов. Детеныш вышел на прогулку в вольере и решил пробежать по своему взрослому сородичу.

Кадры с маленьким хищником опубликовал посетитель учреждения Сергей Ильтяков на своей странице во «ВКонтакте». Смотрим видео.

Недавно стало известно, какое имя дали детенышу Источник: Сергей Ильтяков/vk.com

На кадрах видно, как детеныш сидит у прутьев вольера, когда к нему подходит взрослый леопард — в этот момент котенок запрыгивает на сородича и спускается на землю. Затем малыш решил забраться на бревно.

На видео можно заметить, как маленький хищник зевает. Если ранее он играл с ветками деревьев, то на новых кадрах детеныш не обращает на растительность внимания.