Прыжки с препятствием: котенок дальневосточных леопардов проскакал по маме — видео из Новосибирского зоопарка

В Новосибирске показали, как проводит время в зоопарке котенок дальневосточных леопардов. Детеныш вышел на прогулку в вольере и решил пробежать по своему взрослому сородичу.
Кадры с маленьким хищником опубликовал посетитель учреждения Сергей Ильтяков на своей странице во «ВКонтакте». Смотрим видео.
На кадрах видно, как детеныш сидит у прутьев вольера, когда к нему подходит взрослый леопард — в этот момент котенок запрыгивает на сородича и спускается на землю. Затем малыш решил забраться на бревно.
На видео можно заметить, как маленький хищник зевает. Если ранее он играл с ветками деревьев, то на новых кадрах детеныш не обращает на растительность внимания.
Недавно стало известно, что котенку выбрали имя Хлоя. Детеныш появился на свет 25 июля, его родители — дальневосточные леопарды Хиллари и Дава.