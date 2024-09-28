НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+10°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+10°

пасмурно, без осадков

ощущается как +7

3 м/c,

южн.

 764мм 47%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,71
EUR 103,47

Какие работы нужно выполнить на Октябрьском мосту

Сибиряки — про работу в офисе
Странное ДТП во дворе
Что интересного в стране
Пенсионер умер после драки
Золотой фонд домов Новосибирска
Обзор белорусской ярмарки
Китаец по цене коттеджа
Новости в Telegram
Животные Прыгает и забирается лапками: котенок дальневосточных леопардов устроил охоту на ветки — кадры из Новосибирского зоопарка

Прыгает и забирается лапками: котенок дальневосточных леопардов устроил охоту на ветки — кадры из Новосибирского зоопарка

Детеныш решил поиграть в вольере

438
1 комментарий

Детеныш появился на свет 25 июля

В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило котенок дальневосточных леопардов устроил игры с ветками деревьев. Кадры, как детеныш проводит время в вольере, опубликовал посетитель учреждения Сергей Ильтяков.

Малыш активно играет и познает окружающий мир

На видео можно заметить, как маленький хищник встает передними лапами на тонкие ветки, пытаясь придавить их к земле. Котенок продолжает цепляться за растительность — один раз ему даже удается забраться на прутья тремя лапами.

Детеныш активно играет с ветками, а затем решил устроить охоту на листья. На кадрах видно, как хищник ловит свою «добычу» — для этого ему приходится прыгать.

Как сообщалось ранее, котенок появился на свет 25 июля, его родители —дальневосточные леопарды Хиллари и Дава. Малышка стала первым детенышем пары, и единственный котенком дальневосточных леопардов, который родился в 2024 году в зоопарках Европы и России.

Недавно в Новосибирском зоопарке манул утроил охоту на белку. Действия обитателя зоопарка попали на видео.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
16 минут
Ну если у него лапки, чем ещё ему забираться? Кто придумывает эти заголовки?
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Вернулись в школу — подцепили корь и ветрянку. Вирусолог ответил, ждать ли вспышек «детских» болезней осенью и как себя защитить
Анонимное мнение
Мнение
«Люди везде хотят жить комфортно»: сибирячка ужаснулась жизни в Барнауле — что заставило ее переехать в другой город
Анонимное мнение
Мнение
«Не вижу перспектив, никому не советую»: нефтяник-вахтовик — откровенно о своей работе
Анонимное мнение
Мнение
Убрать Дарвина, или Родительское собрание как форма пытки
Лебедев Денис
Руководитель отдела "Бизнес"
Мнение
Хитрый жук: возвращение того самого Бёртона в макабр-сиквеле «Битлджус»
Алёна Золотухина
Журналист НГС
Рекомендуем
Знакомства

Татьяна,42

Таша,49

Василий,28

Светлана,38

Таня,43

Алексей,30

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление