Прыгает и забирается лапками: котенок дальневосточных леопардов устроил охоту на ветки — кадры из Новосибирского зоопарка

Детеныш появился на свет 25 июля Источник: Сергей Ильтяков/vk.com











В Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило котенок дальневосточных леопардов устроил игры с ветками деревьев. Кадры, как детеныш проводит время в вольере, опубликовал посетитель учреждения Сергей Ильтяков.

Малыш активно играет и познает окружающий мир Источник: Сергей Ильтяков/vk.com

На видео можно заметить, как маленький хищник встает передними лапами на тонкие ветки, пытаясь придавить их к земле. Котенок продолжает цепляться за растительность — один раз ему даже удается забраться на прутья тремя лапами.

Детеныш активно играет с ветками, а затем решил устроить охоту на листья. На кадрах видно, как хищник ловит свою «добычу» — для этого ему приходится прыгать.

Как сообщалось ранее, котенок появился на свет 25 июля, его родители —дальневосточные леопарды Хиллари и Дава. Малышка стала первым детенышем пары, и единственный котенком дальневосточных леопардов, который родился в 2024 году в зоопарках Европы и России.