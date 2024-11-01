Власти Новосибирска написали заявление в полицию из-за пропажи белки в Центральном парке — ее утащили в сумке

Инцидент, как воруют белочку, попал на видео, но мэрия не предоставляет кадры Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Власти Новосибирска написали заявление в полицию из-за пропажи белки в Центральном парке. Пушистого зверька приманил неизвестный и утащил в сумке.

Как рассказали НГС в пресс-центре мэрии, начальник отдела парка «Центральный» 24 октября написал заявление о жестоком обращении с животными в отдел полиции № 1 «Центральный» УМВД по городу Новосибирску.

О том, что белка пропала, стало известно в тот же день, оказалось, что на камеры видеонаблюдения попал момент, как посетитель парка приманил зверька и посадил его в сумку. Видео с камер в учреждении не предоставили.

В пресс-службе ГУ МВД уточняют информацию по поводу случившегося.

Мэрия призывает всех помочь вернуть белочку в парк, а если у вас есть какая-либо информация о пропаже зверька, сообщите об этом сотрудникам охраны или в администрацию парка.