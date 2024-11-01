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Животные Власти Новосибирска написали заявление в полицию из-за пропажи белки в Центральном парке — ее утащили в сумке

Власти Новосибирска написали заявление в полицию из-за пропажи белки в Центральном парке — ее утащили в сумке

Пушистого зверька украли из парка

1 787
25 комментариев

Инцидент, как воруют белочку, попал на видео, но мэрия не предоставляет кадры

Власти Новосибирска написали заявление в полицию из-за пропажи белки в Центральном парке. Пушистого зверька приманил неизвестный и утащил в сумке.

Как рассказали НГС в пресс-центре мэрии, начальник отдела парка «Центральный» 24 октября написал заявление о жестоком обращении с животными в отдел полиции № 1 «Центральный» УМВД по городу Новосибирску.

О том, что белка пропала, стало известно в тот же день, оказалось, что на камеры видеонаблюдения попал момент, как посетитель парка приманил зверька и посадил его в сумку. Видео с камер в учреждении не предоставили.

В пресс-службе ГУ МВД уточняют информацию по поводу случившегося.

Мэрия призывает всех помочь вернуть белочку в парк, а если у вас есть какая-либо информация о пропаже зверька, сообщите об этом сотрудникам охраны или в администрацию парка.

Недавно новосибирец забрал чужого стаффа с «Речного вокзала» и не хотел возвращать.

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Белка полиция Центральный парк
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Комментарии
25
mirror
37 минут
Центральный парк - не лучшее место для жизни белок. Может это зоозащитник просто увёз белочку в Кудряшовский бор (например). А мерии озаботиться больше не о чем, Бастрыкина ещё привлеките.
Qsy
50 минут
Власти написали заявлению. заявлениЮ. Ждём рассмотрения Заявлении. Когда же ее, заявлению, рассмотрят...
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