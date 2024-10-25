Приманил и посадил в сумку: из новосибирских парков воруют белок — мэрия бьет тревогу

Мэрия сообщает, что зверьков воруют не в первый раз Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Из новосибирских зеленых зон пропадают белки. Как сообщили в телеграм-канале «Дирекция городских парков», посетители парков воруют животных.

— В Центральном парке произошел ужасный инцидент. На камеры видеонаблюдения попал момент, как посетитель парка приманил и посадил белку себе в сумку, — сообщили в дирекции городских парков.

По данным МАУ «Дирекция городских парков» (учредитель — департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии), это не первый случай, подобное происходит и в других парках. НГС позвонил в учреждение с просьбой предоставить видео инцидента, но там отказались присылать кадры с камер.

Мэрия призывает всех помочь вернуть белку домой, а если вы стали свидетелем чего-то подозрительного или у вас есть какая-либо информация о случившемся, необходимо об этом сообщать сотрудникам охраны или в администрацию парка.

— Пушистые обитательницы спокойно живут свою лесную жизнь: собирают орехи, весело перебираются с ветки на ветку и занимаются своими делами, не тревожа вас, — отмечают в телеграм-канале.