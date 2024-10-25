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Животные Приманил и посадил в сумку: из новосибирских парков воруют белок — мэрия бьет тревогу

Приманил и посадил в сумку: из новосибирских парков воруют белок — мэрия бьет тревогу

На этот раз зверек пропал из Центрального парка

3 443
33 комментария

Мэрия сообщает, что зверьков воруют не в первый раз

Из новосибирских зеленых зон пропадают белки. Как сообщили в телеграм-канале «Дирекция городских парков», посетители парков воруют животных.

— В Центральном парке произошел ужасный инцидент. На камеры видеонаблюдения попал момент, как посетитель парка приманил и посадил белку себе в сумку, — сообщили в дирекции городских парков.

По данным МАУ «Дирекция городских парков» (учредитель — департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии), это не первый случай, подобное происходит и в других парках. НГС позвонил в учреждение с просьбой предоставить видео инцидента, но там отказались присылать кадры с камер.

Мэрия призывает всех помочь вернуть белку домой, а если вы стали свидетелем чего-то подозрительного или у вас есть какая-либо информация о случившемся, необходимо об этом сообщать сотрудникам охраны или в администрацию парка.

— Пушистые обитательницы спокойно живут свою лесную жизнь: собирают орехи, весело перебираются с ветки на ветку и занимаются своими делами, не тревожа вас, — отмечают в телеграм-канале.

Недавно НГС писал, что жительница Новосибирска не могла вернуть свою собаку, она оставила питомца у бывшего мужа, а после обнаружила, что животное оказалось у зооволонтеров.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU
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Белка Мэрия Новосибирска Парк Центральный парк
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Комментарии
34
224274911
1 час
Жалко белок .Не трогайте!
Антонин Новый
1 час
Вот так взял и посадил в сумку?
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