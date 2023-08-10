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Проблема

Тайна Уэнсдей. Сибирячка обвинила бывшего мужа, что выбросил собаку в песочницу — теперь пса не отдают зооволонтеры

Хозяйка спаниеля пошла в полицию

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Хозяйка ищет Уэнсдей, но собака как будто исчезла

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Жительница Новосибирска Любовь Захарова больше недели не может вернуть свою собаку Уэнсдей. Животное она по договоренности оставила у бывшего мужа, а потом в соцсетях обнаружила фото и пост, как ее спаниель сидит два дня на улице в детской песочнице. В итоге пес оказался у зооволонтеров, и отдавать его они не спешат. Теперь сибирячка пытается вернуть собаку, а также наказать экс-супруга. В ситуации разбиралась корреспондент НГС.

Как спаниель оказался на улице

Любовь Захарова прожила с теперь уже бывшим мужем 15 лет. У пары родились четверо детей, но всё в итоге пошло наперекосяк.

— Нашел себе другую женщину, ушел. Вернулся, жили в одном доме — у меня больше половины дома, у него кусочек. Я завела Уэнсдей, когда мы были уже официально разведены. Он не хочет съезжать, терроризирует меня. А я молодая женщина и хочу жить нормально, — объяснила Любовь.

Этим летом женщина нашла съемную квартиру, в которой собиралась жить с детьми до сентября. В сентябре друзья должны ей сдать в аренду дом. Хозяйка однушки поставила условие — никаких животных. Тогда присмотреть за собакой Любовь попросила бывшего мужа. Он сразу согласился, тем более что пес привык жить в доме, а не в квартире. Женщина не предполагала, что Уэнсдей окажется на улице.

— Могу только предположить насчет причины. Младшие дети не могли определиться, с кем они будут жить — со мной или с папой. И, когда я их забрала, мужа это, видимо, как-то зацепило. И он просто обозлился. Не позвонил, ничего, просто выбросил собаку, — продолжает Любовь.

28 июля в группе «Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск» во «ВКонтакте» появилось объявление, что на улице Героев Революции на Первомайке «бегает спаниель, девочка, и ребятишки сказали, что ее выкинули». К посту также были приложены фотографии сидящей в песочнице собаки. Сообщение Любовь увидела только 30 июля.

— Мне сказали, что бывший муж был с другом и посадил собаку в песочницу. Два дня она сидела в этой песочнице, ждала его, что он вернется. Представьте, как она его любила, — отметила Любовь.

К моменту публикации поста собака успела побывать минимум у двух человек. Сначала ее забрала местная жительница Ирина, которая взяла пса с собой на дачу. А уже оттуда Уэнсдей увезла зооволонтер, которая и публиковала объявление под ником Ольга Ольга.

— Волонтер прикатила к Ирине на дачу и уговорила отдать мою собаку в приют. Я написала этой Ольге, объяснила ситуацию. А она такая дерзкая: «Знаете, вы ей как хозяева не подходите», — возмущена Любовь. — Это моя собака, перед какой-то теткой буду оправдываться, как семилетняя девочка. И теперь я не знаю, где моя собака.

Любовь написала заявление в полицию на бывшего мужа. Корреспондент НГС дозвонилась до Александра Захарова.

— Кто вам такое сказал [что выбросил]? Неверная информация у вас. Я, честно говоря, не знаю [как собака оказалась в песочнице]. Я на работу уехал, она осталась дома. Это всё, что я знаю. Возможно, выбежала на улицу, кто-то взял ее. Я так предполагаю. Вот такая штука, ситуация. Что я сделаю. Пропала и пропала, — ответил на вопросы корреспондента мужчина.

«Получается, вам собака не нужна»

Любовь утверждает, что взяла Уэнсдей уже после официального развода. Сейчас собаке нет даже года

Любовь утверждает, что взяла Уэнсдей уже после официального развода. Сейчас собаке нет даже года

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Связаться с пользовательницей под ником Ольга Ольга корреспонденту НГС не удалось, так как «страница удалена ее владельцем». Любовь предоставила в редакцию переписку с женщиной. Сначала Ольга задала вопросы: где собака потерялась, когда, как ее зовут, почему ее выкинули двое мужчин со словами: «Ты теперь будешь жить тут», почему хозяйка не искала животное. Любовь объяснила ситуацию и в итоге получила ответ.

— Получается, вам собака не нужна, если вы оставили ее с бывшим мужем, а бывший муж ее выкинул. Может быть, тогда мы найдем собаке других, любящих хозяев. Потому что собака в запущенном виде, — процитировала Любовь переписку с зоозащитницей.

В итоге Ольга удалила страницу, а Любовь продолжает искать собаку. Она собирается писать отдельное заявление в полицию на зооволонтеров, продолжает мониторить соцсети.

«Ответственность за самовыгул только будет вводиться»

Хозяйка и дети скучают по собаке

Хозяйка и дети скучают по собаке

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В статье 137 ГК РФ говорится, что собака — это имущество, по сути, вещь, которая имеет собственника и цену. И в этом деле самое важное — чья именно собака. Если она была куплена уже точно после официального расторжения брака — то Любови, если до этого, то общая с бывшим мужем.

— Если это только ее собака, то он животное украл таким образом, и это будет кража, если докажут его вину. Нужно добиваться возбуждения уголовного дела, — советует юрист Сергей Егоров. — А насчет того, что животное оказалось в такой опасной ситуации, то у нас привлечь к ответственности людей за избиение собаки не получается, а тут это. Ответственность за самовыгул только будет вводиться. Пока ее нет.

Если человек нашел собаку и видит, что она потерялась и нуждается в помощи, то он может забрать ее себе, но при определенных условиях: он должен искать хозяина и написать заявление в полицию о находке. Судебная практика говорит, что если ты понимаешь, что вещь может быть чья-то, и не предпринимаешь действий к возврату, то это тоже кража.

Редакция НГС обратилась с официальным запросом в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.

Четыре года назад дворняга Жорик потерялся и попал к зоозащитнице Анне Стародуб. Несмотря на то что хозяева пса нашлись, девушка решила отдать собаку в другую семью. По ее мнению, пожилая хозяйка Жорика плохо о нем заботилась — не водила на поводке, кормила обычной едой и не стригла когти. Новосибирцы возмутились поведением защитницы животных, в итоге пса все-таки вернули домой. Вспоминаем эту громкую историю и смотрим, что случилось с собакой.

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