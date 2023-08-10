Тайна Уэнсдей. Сибирячка обвинила бывшего мужа, что выбросил собаку в песочницу — теперь пса не отдают зооволонтеры

Как спаниель оказался на улице

Любовь Захарова прожила с теперь уже бывшим мужем 15 лет . У пары родились четверо детей, но всё в итоге пошло наперекосяк.

— Нашел себе другую женщину, ушел. Вернулся, жили в одном доме — у меня больше половины дома, у него кусочек. Я завела Уэнсдей, когда мы были уже официально разведены. Он не хочет съезжать, терроризирует меня. А я молодая женщина и хочу жить нормально, — объяснила Любовь.

Этим летом женщина нашла съемную квартиру, в которой собиралась жить с детьми до сентября. В сентябре друзья должны ей сдать в аренду дом. Хозяйка однушки поставила условие — никаких животных. Тогда присмотреть за собакой Любовь попросила бывшего мужа. Он сразу согласился, тем более что пес привык жить в доме, а не в квартире. Женщина не предполагала, что Уэнсдей окажется на улице.