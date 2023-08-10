Тайна Уэнсдей. Сибирячка обвинила бывшего мужа, что выбросил собаку в песочницу — теперь пса не отдают зооволонтеры

Жительница Новосибирска Любовь Захарова больше недели не может вернуть свою собаку Уэнсдей. Животное она по договоренности оставила у бывшего мужа, а потом в соцсетях обнаружила фото и пост, как ее спаниель сидит два дня на улице в детской песочнице. В итоге пес оказался у зооволонтеров, и отдавать его они не спешат. Теперь сибирячка пытается вернуть собаку, а также наказать экс-супруга. В ситуации разбиралась корреспондент НГС.
Как спаниель оказался на улице
Любовь Захарова прожила с теперь уже бывшим мужем
— Нашел себе другую женщину, ушел. Вернулся, жили в одном доме — у меня больше половины дома, у него кусочек. Я завела Уэнсдей, когда мы были уже официально разведены. Он не хочет съезжать, терроризирует меня. А я молодая женщина и хочу жить нормально, — объяснила Любовь.
Этим летом женщина нашла съемную квартиру, в которой собиралась жить с детьми до сентября. В сентябре друзья должны ей сдать в аренду дом. Хозяйка однушки поставила условие — никаких животных. Тогда присмотреть за собакой Любовь попросила бывшего мужа. Он сразу согласился, тем более что пес привык жить в доме, а не в квартире. Женщина не предполагала, что Уэнсдей окажется на улице.
— Могу только предположить насчет причины. Младшие дети не могли определиться, с кем они будут жить — со мной или с папой. И, когда я их забрала, мужа это, видимо, как-то зацепило. И он просто обозлился. Не позвонил, ничего, просто выбросил собаку, — продолжает Любовь.
28 июля в группе «Потеряшка-НСК. Потерянные животные. Новосибирск» во «ВКонтакте» появилось объявление, что на улице Героев Революции на Первомайке «бегает спаниель, девочка, и ребятишки сказали, что ее выкинули». К посту также были приложены фотографии сидящей в песочнице собаки. Сообщение Любовь увидела только
— Мне сказали, что бывший муж был с другом и посадил собаку в песочницу. Два дня она сидела в этой песочнице, ждала его, что он вернется. Представьте, как она его любила, — отметила Любовь.
К моменту публикации поста собака успела побывать минимум у двух человек. Сначала ее забрала местная жительница Ирина, которая взяла пса с собой на дачу. А уже оттуда Уэнсдей увезла зооволонтер, которая и публиковала объявление под ником Ольга Ольга.
— Волонтер прикатила к Ирине на дачу и уговорила отдать мою собаку в приют. Я написала этой Ольге, объяснила ситуацию. А она такая дерзкая: «Знаете, вы ей как хозяева не подходите», — возмущена Любовь. — Это моя собака, перед какой-то теткой буду оправдываться, как семилетняя девочка. И теперь я не знаю, где моя собака.
Любовь написала заявление в полицию на бывшего мужа. Корреспондент НГС дозвонилась до Александра Захарова.
— Кто вам такое сказал [что выбросил]? Неверная информация у вас. Я, честно говоря, не знаю [как собака оказалась в песочнице]. Я на работу уехал, она осталась дома. Это всё, что я знаю. Возможно, выбежала на улицу, кто-то взял ее. Я так предполагаю. Вот такая штука, ситуация. Что я сделаю. Пропала и пропала, — ответил на вопросы корреспондента мужчина.
«Получается, вам собака не нужна»
Связаться с пользовательницей под ником Ольга Ольга корреспонденту НГС не удалось, так как «страница удалена ее владельцем». Любовь предоставила в редакцию переписку с женщиной. Сначала Ольга задала вопросы: где собака потерялась, когда, как ее зовут, почему ее выкинули двое мужчин со словами: «Ты теперь будешь жить тут», почему хозяйка не искала животное. Любовь объяснила ситуацию и в итоге получила ответ.
— Получается, вам собака не нужна, если вы оставили ее с бывшим мужем, а бывший муж ее выкинул. Может быть, тогда мы найдем собаке других, любящих хозяев. Потому что собака в запущенном виде, — процитировала Любовь переписку с зоозащитницей.
В итоге Ольга удалила страницу, а Любовь продолжает искать собаку. Она собирается писать отдельное заявление в полицию на зооволонтеров, продолжает мониторить соцсети.
«Ответственность за самовыгул только будет вводиться»
В статье 137 ГК РФ говорится, что собака — это имущество, по сути, вещь, которая имеет собственника и цену. И в этом деле самое важное — чья именно собака. Если она была куплена уже точно после официального расторжения брака — то Любови, если до этого, то общая с бывшим мужем.
— Если это только ее собака, то он животное украл таким образом, и это будет кража, если докажут его вину. Нужно добиваться возбуждения уголовного дела, — советует юрист Сергей Егоров. — А насчет того, что животное оказалось в такой опасной ситуации, то у нас привлечь к ответственности людей за избиение собаки не получается, а тут это. Ответственность за самовыгул только будет вводиться. Пока ее нет.
Если человек нашел собаку и видит, что она потерялась и нуждается в помощи, то он может забрать ее себе, но при определенных условиях: он должен искать хозяина и написать заявление в полицию о находке. Судебная практика говорит, что если ты понимаешь, что вещь может быть чья-то, и не предпринимаешь действий к возврату, то это тоже кража.
Редакция НГС обратилась с официальным запросом в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой прокомментировать ситуацию.
Четыре года назад дворняга Жорик потерялся и попал к зоозащитнице Анне Стародуб. Несмотря на то что хозяева пса нашлись, девушка решила отдать собаку в другую семью. По ее мнению, пожилая хозяйка Жорика плохо о нем заботилась — не водила на поводке, кормила обычной едой и не стригла когти. Новосибирцы возмутились поведением защитницы животных, в итоге пса все-таки вернули домой. Вспоминаем эту громкую историю и смотрим, что случилось с собакой.