НедвижимостьЗнакомстваПогодаФорумыТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютТуризм
NGS
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Новосибирске
Погода+1°

пасмурно, сильный снег

ощущается как -3

5 м/c,

ю-з.

 754мм 88%
Подробнее
7 Пробки
USD 97,33
EUR 105,44

СРОЧНО

Бабуля оставила послание на двери машины наглого водителя

Похитили и избили из-за долга
Цены — ниже. Квартиры от застройщика
Коммунальное ЧП
Зимний дайджест моды
Год не есть ради квартиры
Психиатр о ПТСР
Рейтинг разливаек
Новости в Telegram
Животные «Зажировка удалась»: новосибирские манулы подготовились к зиме в Барнауле — видео пухляшей

«Зажировка удалась»: новосибирские манулы подготовились к зиме в Барнауле — видео пухляшей

Аппетит у диких котов отменный!

505
9 комментариев

Идеальная форма манула к зиме — это шар

Манулы Чип и Пепе, которые переехали из Новосибирска в Барнаульский зоопарк, полностью готовы к суровой сибирской зиме. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале учреждения.

— Зажировка удалась, к зиме наши манулы готовы, — отметили в Барнаульском зоопарке.

На видео любой увидит подтверждение этих слов. Манулы-пухляши превратились в меховые шары.

Чип и Пепе — звезды Барнаульского зоопарка

Процесс называют зажировкой, потому что дикие коты накапливают вес перед суровой зимой. Ранней осенью в зоопарках им увеличивают рацион. Так манулы набирают к зиме дополнительно около 2-2,5 килограмма. Эта информация поможет вам пройти наш тест.

Главные новости Новосибирска и страны — в телеграм-канале NGS.RU

Ранее манулы в Новосибирском зоопарке устроили бега по вольеру и были очень активны в солнечный осенний день.

ПО ТЕМЕ
Манул Манул в Новосибирске Манул в Барнауле Барнаульский зоопарк Зоопарк Дикий кот Зажировка
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
С левого берега
24 минуты
Вот им и топление от СГК не надо).
mirror
15 минут
Мне столько куриного филе на неделю есть хватит + кило картохи + вилок капусты + пара луковиц.
Читать все комментарии
Форумы
ТОП 5
Мнение
Призраки в окнах: обозреватель НГС — о том, почему в новостройке в центре Новосибирска два года нет признаков жизни
Анонимное мнение
Мнение
«Отдохнул лучше, чем мог бы за неделю в Турции». Турист — о семидневном путешествии на поезде во Владивосток
Никита Словиковский
Основатель портала аренды и агентства недвижимости «Драже»
Мнение
Жизнь без прописки и график уборки туалета. Эксперт — о главных рисках при покупке апартаментов и долей в квартирах
Анонимное мнение
Мнение
В OZON каждые три недели идут проверки: сибирячка о том, как открыла пункты выдачи заказов — без купюр
Анонимное мнение
Мнение
«Ипотеки нет»: какие остались способы купить квартиру при новой ставке ЦБ
Анонимное мнение
Рекомендуем
Знакомства

Pablo,38

Екатерина,35

Vesna,36

Александра,35

Сергей,35

Гербера,56

Начать знакомиться
Объявления

Качественные москитные сетки от производителя

800 ₽

Купим вывезем чугунные батареи (радиаторы) б/у и ванны

1 000 ₽

Демонтируем и вывозим чугунные ванны б/у, батареи

250 ₽

Добавить объявление