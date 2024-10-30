«Зажировка удалась»: новосибирские манулы подготовились к зиме в Барнауле — видео пухляшей

Идеальная форма манула к зиме — это шар Источник: Барнаульский зоопарк / Telegram











Манулы Чип и Пепе, которые переехали из Новосибирска в Барнаульский зоопарк, полностью готовы к суровой сибирской зиме. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале учреждения.

— Зажировка удалась, к зиме наши манулы готовы, — отметили в Барнаульском зоопарке.

На видео любой увидит подтверждение этих слов. Манулы-пухляши превратились в меховые шары.

Чип и Пепе — звезды Барнаульского зоопарка Источник: Барнаульский зоопарк / Telegram

Процесс называют зажировкой, потому что дикие коты накапливают вес перед суровой зимой. Ранней осенью в зоопарках им увеличивают рацион. Так манулы набирают к зиме дополнительно около 2-2,5 килограмма. Эта информация поможет вам пройти наш тест.