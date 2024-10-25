Манульи бега: дикие коты пытались понюхать гостью, а потом стали ждать обеда — милое видео

У манулов осенью очень много дел! Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Манулы в Новосибирском зоопарке устроили бега по вольеру и были очень активны в солнечный осенний день. Один из диких котов даже пытался понюхать гостью через сетку.

Милое видео сняла постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова. Дикие коты уже стали очень пушистыми — готовятся активно к зиме и очень ждут угощенья, сидя у миски.

Можно позавидовать активности диких котов Источник: Анна Новикова / Vk.com

На прошлой неделе манулы в Новосибирском зоопарке вышли на прогулку в солнечный осенний день.