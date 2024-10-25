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Животные Манульи бега: дикие коты пытались понюхать гостью, а потом стали ждать обеда — милое видео

Манульи бега: дикие коты пытались понюхать гостью, а потом стали ждать обеда — милое видео

Манулы вышли на активную прогулку в Новосибирском зоопарке

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4 комментария

У манулов осенью очень много дел!

Манулы в Новосибирском зоопарке устроили бега по вольеру и были очень активны в солнечный осенний день. Один из диких котов даже пытался понюхать гостью через сетку.

Милое видео сняла постоянная посетительница Новосибирского зоопарка Анна Новикова. Дикие коты уже стали очень пушистыми — готовятся активно к зиме и очень ждут угощенья, сидя у миски.

Можно позавидовать активности диких котов

На прошлой неделе манулы в Новосибирском зоопарке вышли на прогулку в солнечный осенний день.

Ранее манул поцарапал сибирячку, которая решила его потрогать. Дикий кот остался очень собой доволен.

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Комментарии
4
Гость
1 час
Тексты, похоже, тоже манулы сочиняют. Даже у нейросети они поинтереснее.
Гость
15 минут
Я хочу стать квадробобером, куда нужно поступать, в какое учебное заведение?
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