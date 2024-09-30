Новосибирцы показали своих ленивых, сонных котиков — 15 фото, от которых зашкалит мимимиметр

30 сентября в мире отмечают «День потягивания и мурлыканья» — один из тех странных праздников, которые придумали явно для того, чтобы украсить календарь красной цифрой. Редакция НГС не смогла пройти мимо этой даты и предложила читателям поделиться милыми фото и видео потягивающихся любимцев со всем городом. Все снимки в подборку закономерно не вошли, но это только от того, что объем публикации не бесконечен. А так каждый котик — идеален.
— Снежа любит спать на спине, кверху пузиком, очень любит поговорить, а еще — ездить на дачу и ловить там мышей, ящериц и лягушек, — поделилась читательница НГС Мария.
— Ласковый кот, любит спать на своей лежанке возле батареи, — рассказала хозяйка лежебоки Светлана.
— Марс. Самый очаровательный и разговорчивый мейн-кун, — описала любимца его хозяйка Ольга.
— Бурманский кот Бугатти греется на солнышке, батареи-то холодные, — написала читательница НГС Мария.
— Любит кусаться и спать в неудобных, тесных местах, прирожденный охотник, ловит мышей и птиц, — описала Оскара его хозяйка Рина, добавив, что имя котик получил в честь героя мультфильма про вампиров. Видимо, неспроста.
— Барсук, Барсукович или просто Барсик — шотландец хайленд страйт, ему 8 лет. Характер спокойный, нордический, местами взбалмошный. Очень любит улицу, но на улице начинает тереться, выпускать когти, я называю это — «лапки топырить», — описала пушистого любимца хозяйка Наталья.
— Всегда встречает у двери, при этом, если уделить ему внимание, громко мурлыкает. Но больше любит мужа, крадётся через весь диван, ложится на грудь и мурлыкает. Как-то заметила, когда муж был в отъезде, подошёл к дивану и смотрел, а где же хозяин, — добавила Наталья.
Хозяйка Барсука отметила, что таких потягушек не видела уже давно: кот мерзнет и чаще изображает кренделек.
— Котенок, спасенный собакой, — описала маленького лентяя его хозяйка.
— Мурчит ласково от души и бесконечно, — написала Татьяна.
Ранее НГС опубликовал подборку усатых пушистых красавцев, которые обошлись хозяевам в сотни тысяч рублей.