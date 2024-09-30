Новосибирцы показали своих ленивых, сонных котиков — 15 фото, от которых зашкалит мимимиметр

Потягиваются и мурлыкают пушистые ленивцы просто профессионально — и 30 сентября и в любой другой день Источник: читатели НГС











30 сентября в мире отмечают «День потягивания и мурлыканья» — один из тех странных праздников, которые придумали явно для того, чтобы украсить календарь красной цифрой. Редакция НГС не смогла пройти мимо этой даты и предложила читателям поделиться милыми фото и видео потягивающихся любимцев со всем городом. Все снимки в подборку закономерно не вошли, но это только от того, что объем публикации не бесконечен. А так каждый котик — идеален.

Этот очаровательный пушистый рулетик, кошка Снежа, раньше была уличной, но явно давным-давно об этом забыла Источник: читательница НГС Мария

— Снежа любит спать на спине, кверху пузиком, очень любит поговорить, а еще — ездить на дачу и ловить там мышей, ящериц и лягушек, — поделилась читательница НГС Мария.

Кот Гарфилд растянулся так, что разом занял полдивана Источник: Читательница НГС Светлана











— Ласковый кот, любит спать на своей лежанке возле батареи, — рассказала хозяйка лежебоки Светлана.

Правда, сейчас Гарфилду не до потягушек: чтобы сберечь тепло он спит вместе со своей подругой Мусей на одной лежанке Источник: читательница НГС Светлана

Этот соня так сладко дремлет, что руки сами тянутся почесать ему мордочку











— Марс. Самый очаровательный и разговорчивый мейн-кун, — описала любимца его хозяйка Ольга.

Вы только посмотрите на эти когтищи! Такие потягушки вызывают не только умиление, но и не шуточное уважение Источник: читательница НСГ Мария











— Бурманский кот Бугатти греется на солнышке, батареи-то холодные, — написала читательница НГС Мария.

Оскар вовсе не ленится, просто отдыхает между эпизодами активности! Источник: Читательница НГС Рина

— Любит кусаться и спать в неудобных, тесных местах, прирожденный охотник, ловит мышей и птиц, — описала Оскара его хозяйка Рина, добавив, что имя котик получил в честь героя мультфильма про вампиров. Видимо, неспроста.

Барсук — котоличность серьезная, но очень нежная Источник: Читательница НГС Наталья











— Барсук, Барсукович или просто Барсик — шотландец хайленд страйт, ему 8 лет. Характер спокойный, нордический, местами взбалмошный. Очень любит улицу, но на улице начинает тереться, выпускать когти, я называю это — «лапки топырить», — описала пушистого любимца хозяйка Наталья.

Барсук любит посидеть на окне. И, похоже, на столе тоже Источник: читательница НГС Наталья

— Всегда встречает у двери, при этом, если уделить ему внимание, громко мурлыкает. Но больше любит мужа, крадётся через весь диван, ложится на грудь и мурлыкает. Как-то заметила, когда муж был в отъезде, подошёл к дивану и смотрел, а где же хозяин, — добавила Наталья.

Кот Диккенс разминается и потягивается перед очередным забегом Источник: читательница НГС Алена











А вот и еще один Барсук (оказывается, это популярное имя) Источник: читательница НСГ Анастасия

Хозяйка Барсука отметила, что таких потягушек не видела уже давно: кот мерзнет и чаще изображает кренделек.

Анастасия и Барсук живут на левом берегу, так что утепляться приходится даже котику Источник: читательница НГС Анастасия











кошка Рыся всем своим видом намекает: не торопитесь убирать кровать. Это людям пора на работу, а она, пожалуй, еще поваляется Источник: читательница НГС Анна

Такой маленький, но уже умеет показывать идеальные потягушки Источник: читательница НГС











— Котенок, спасенный собакой, — описала маленького лентяя его хозяйка.

Рысик — помесь британца и русской голубой кошки Источник: читательница НГС Лариса

Кудрявый Кексюша очень любит помурлыкать своим хозяевам Источник: читательница НГС Татьяна











— Мурчит ласково от души и бесконечно, — написала Татьяна.

Маленький бонус: кажется, вы давно не слышали уютного кошачьего мурчания! Источник: читатели НГС