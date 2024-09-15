Божьи коровки, мошка и лесные клопы атаковали дома сибиряков — когда закончится их нашествие

Активность насекомых напугала сибиряков Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Жители кузбасских городов жалуются на нашествие насекомых, несмотря на похолодание, которое наблюдалось в регионе последние недели. Зачем божьи коровки, мошка и лесные клопы облепили дома сибиряков и когда они исчезнут, NGS42.RU узнал у профессора кафедры экологии и природопользования КемГУ Николая Скалона.

За последнюю неделю наша редакция получила несколько сообщений от читателей, которые жалуются на появление полчищ насекомых. В середине сентября они атаковали дома и самих жителей. К примеру, мошки, залетевшие в квартиры, по словам пользователей, ведут себя настолько агрессивно, что кусают людей.

Источник: Инцидент Кузбасс / Telegram

Также на окнах и стенах многоэтажек кузбассовцы заметили лесных клопов и божьих коровок.

— У меня клопы постоянно залетают в дом, приходится их собирать и выкидывать на улицу, дома не раздавишь — воняют. Сын их боится до одури. Их очень много, окна открыть невозможно, — отмечает кемеровчанка Елена.

Источник: читательница NGS42.RU

— У меня тоже ежегодное нашествие клопов и божьих коровок. На солнечной стороне дома тусуются и в окна лезут, — рассказывает горожанин Максим.

Биолог Николай Скалон связывает активность насекомых с их подготовкой к перезимовке. Мошка сейчас пытается «напитаться и отложить личинки и яйца», которые должны пережить холодный сезон и вылупиться уже весной.

Исчезнут полчища, когда регион охватят крепкие заморозки. Произойдет это после бабьего лета.

— Что касается божьих коровок и клопов, то это ежегодная миграция с целью устроиться на зимовку. Они ищут теплые и укрытые места, как скалы с трещинами, чтобы туда забиться и перезимовать. Город очень похож на скалы, — объясняет эксперт.

Как отмечает Скалон, насекомые атакуют дома и квартиры, так как чувствуют тепло. Вскоре они забьются в трещинах, и горожане перестанут видеть их на окнах и стенах.