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Новосибирец отобрал у коршуна дятла

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Животные «Отобрали у коршуна»: новосибирец подобрал дятла у дороги — птицу передали волонтерам

«Отобрали у коршуна»: новосибирец подобрал дятла у дороги — птицу передали волонтерам

Подробности рассказали в центре реабилитации диких животных

1 474
10 комментариев

По словам волонтеров, птица была дезориентирована

Житель Новосибирска рассказал о том, что нашел дятла у дороги. Как сообщил сибиряк в телеграм-канале «Сообщество Академгородка/Новосибирск», на птицу напал коршун.

— Подобрал возле дороги, его заклевывал коршун, малыш трясется, и немного крови на голове, — сказано в сообщении. — Не знаю, чем кормить и куда привезти на лечение.

НГС попытался связаться с автором поста. Как сообщили корреспонденту издания в центре реабилитации диких животных, сибиряк обратился к специалистам в группе во «ВКонтакте». Его связали с волонтером.

— У дятла черепно-мозговая травма, никакой крови нет, это у него красная шапочка на голове, — сообщили в пресс-службе центра.

По словам специалистов, птица могла во что-то врезаться — она была дезориентирована.

— Но то, что его мог или хотел подобрать коршун, здесь это возможно. Потому что коршуны у нас чуть больше падальщики, чем охотники. Возможно, коршун хотел его «подъесть», но мужчина помешал, — сообщили НГС в пресс-службе центра.

Вместе с тем в центре уточнили, что в своем обращении сибиряк заявил: «Чуть не заклевал коршун». В пресс-службе организации сообщили, что мужчина подобрал птицу раньше.

В самой группе центра во «ВКонтакте» также появились данные о происшествии. В нем уточнили, что в городе нашли большого пестрого дятла.

— Отобрали у коршуна. Целый. Активный. Бодрый. Прогнозы положительные, — сказано в сообщении.

В середине августа жительница Новосибирска сняла пролет огромного клина птиц. Выяснилось, что она увидела диких гусей.

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Птицы Новосибирск Дятел Коршун
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Комментарии
10
238458721
7 сентября 2024, 21:01
выживет?
mr.Mister.
7 сентября 2024, 21:19
Коршуны в последнее время что то беспределят в городе.
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