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Животные Для миграции рано: огромный клин диких гусей пролетел над центром Новосибирска — видео

Для миграции рано: огромный клин диких гусей пролетел над центром Новосибирска — видео

Кадры сняты на улице Челюскинцев

1 339
17 комментариев
Кадры сняты 18 августа

Жительница Новосибирска Анна сняла пролет огромного клина птиц в центре города. Кадрами сибирячка поделилась с НГС.

Видео было снято на улице Челюскинцев, в районе Дворца культуры железнодорожников.

— Сегодня такая красота. Огромный клин над центром города пролетел, — рассказала НГС Анна.

Корреспондент НГС обратился за комментарием к биологу Алексею Яновскому. Он рассказал, что на видео — дикие гуси.

— Для миграции их сроки еще не настали. Стаи серых гусей обычно можно увидеть высоко в небе в конце августа в озерной лесостепи — в западных и юго-западных районах Новосибирской области. Даже не нахожу объяснений, откуда и куда летит такая большая стая гусей. И почему она оказалась над центром мегаполиса за месяц до сезона из осеннего отлета на юг, — рассказал Алексей Яновский.

Сезон миграции птиц из Новосибирской области уже стартовал. Первыми в теплые страны отправились стрижи.

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Комментарии
17
Алёна Свистоплясова
18 августа 2024, 23:04
Природу не обмануть: они точно знают, что к холодам уже нужно готовиться.
Grape Reflection 🍇
18 августа 2024, 22:57
В этом году решили заранее свинтить, а то как-то неспокойно тут...
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