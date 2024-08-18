Для миграции рано: огромный клин диких гусей пролетел над центром Новосибирска — видео

Жительница Новосибирска Анна сняла пролет огромного клина птиц в центре города. Кадрами сибирячка поделилась с НГС.
Видео было снято на улице Челюскинцев, в районе Дворца культуры железнодорожников.
— Сегодня такая красота. Огромный клин над центром города пролетел, — рассказала НГС Анна.
Корреспондент НГС обратился за комментарием к биологу Алексею Яновскому. Он рассказал, что на видео — дикие гуси.
— Для миграции их сроки еще не настали. Стаи серых гусей обычно можно увидеть высоко в небе в конце августа в озерной лесостепи — в западных и юго-западных районах Новосибирской области. Даже не нахожу объяснений, откуда и куда летит такая большая стая гусей. И почему она оказалась над центром мегаполиса за месяц до сезона из осеннего отлета на юг, — рассказал Алексей Яновский.
Сезон миграции птиц из Новосибирской области уже стартовал. Первыми в теплые страны отправились стрижи.
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