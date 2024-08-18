Для миграции рано: огромный клин диких гусей пролетел над центром Новосибирска — видео

— Для миграции их сроки еще не настали. Стаи серых гусей обычно можно увидеть высоко в небе в конце августа в озерной лесостепи — в западных и юго-западных районах Новосибирской области. Даже не нахожу объяснений, откуда и куда летит такая большая стая гусей. И почему она оказалась над центром мегаполиса за месяц до сезона из осеннего отлета на юг, — рассказал Алексей Яновский.

