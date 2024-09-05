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Животные Его мама сейчас в ярости: бурый медвежонок пробежался по полям под Новосибирском — видео

Его мама сейчас в ярости: бурый медвежонок пробежался по полям под Новосибирском — видео

Кадры сняты в Ордынском районе

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1 комментарий

Медвежонка заметили у села Борисовка

Жительница Ордынского района сняла на видео побег бурого медвежонка по полю. Местные жители ранее видели целое семейство медведей.

По словам женщины, на этой неделе рядом с населенным пунктом Борисовка в Ордынском районе ходил крупный медведь.

— Этот медведь как глава семейства задрал двух коров. Вместе с ним была медведица и двое медвежат, которым на вид около полутора лет. Сегодня этого медведя застрелили. Медведица с двумя медвежатами убежала, она сейчас в ярости, — рассказала местная жительница.

Медвежонок бежал от трассы по направлению в лес

На кадры к девушке попал один из медвежат, который бежал по полю в сторону населенного пункта Петровский в Ордынском районе. Сибирячка хочет предупредить местных жителей, что ходить в лес опасно, поскольку там может гулять разъяренная хищница и ее дети.

Корреспондент НГС направил запрос в Минприроды Новосибирской области, чтобы уточнить, действительно ли крупный медведь задрал скот в Ордынском районе и было выдано разрешение на его отстрел.

Накануне министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области выдало разрешение на отстрел медведя в Усть-Тарском районе области. Хищник там задрал десятки овец.

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Комментарии
1
Гость
6 сентября 2024, 00:13
Мясо медведя с потон венков деликатес- доступно только для аристократов было-- интересно кто этого умолотит кому куски раздадут-
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