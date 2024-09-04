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Животные Крупный медведь задрал десятки овец в Новосибирской области — его разрешили застрелить

Крупный медведь задрал десятки овец в Новосибирской области — его разрешили застрелить

На отстрел хищника охотникам дается месяц

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3 комментария

В последний раз медведь напал на скот 29 августа

В Новосибирской области выдали разрешение на отстрел медведя, который задрал десятки овец рядом с селом Новосилище в Усть-Таркском районе Новосибирской области. Документ опубликован на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области.

Как следует из приказа, опубликованного на сайте ведомства 4 сентября, выдано разрешение на отстрел одной особи бурого медведя. Разрешение действует в период с 5 сентября по 4 октября 2024 года. В качестве причины такого решения в документе называют «угрозу нанесения ущерба здоровью граждан охотничьими ресурсами».

Информацию о выдаче разрешения на отстрел хищника НГС также подтвердили в пресс-службе Минприроды Новосибирской области.

— Действительно, выдали приказ на регулирование численности медведя в охотничьих угодьях. Месяц на это дается, раньше давалось три дня. Отстрел будут проводить охотники, — пояснил НГС пресс-секретарь Минприроды Новосибирской области Кирилл Цветков.

Известно, что местные жители ранее видели хищника в 300 метрах от села Новосилище, он убил несколько домашних животных.

В начале августа следы крупного медведя заметили в Маслянинском районе Новосибирской области. Зверь тогда заявился на пасеку.

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Новосибирская область Минприроды Новосибирской области Отстрел медведя
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Комментарии
3
Татьяна 53
4 сентября 2024, 21:23
Про этого мишку уже писали
Гость
4 сентября 2024, 21:25
Не интересно! Главное, чтобы на киев продолжали лететь ракеты! Да здравствует Россия!!!!
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