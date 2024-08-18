Разлетелись брызги: белые медвежата устроили заплыв в новом вольере в Новосибирском зоопарке — забавное видео

Кадры сняты 17 августа Источник: Сергей Ильтяков/vk.com











Белые медвежата Белка и Стрелка осваиваются в новом вольере после переселения от матери. Медведи резво купаются в бассейне с водопадом.



Кадры игр белых медвежат опубликовал постоянный посетитель Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков. На опубликованных кадрах один из медвежат бодро скачет по ступеням рядом с водопадом и бассейном в вольере. В какой-то момент медвежонок решает освежиться и ныряет в наполненный бассейн.

Источник: Сергей Ильтяков/vk.com

Другой белый медведь более осторожен — он не рискует купаться, а активно изучает другую часть вольера, с клеткой и зеленой травой. В какой-то момент купающийся медвежонок встает на задние лапы, а затем отряхивается от воды.



О том, что белых медвежат Белку и Стрелку отселили в другой вольер от мамы Герды стало известно в середине августа. В зоопарке объяснили, что для этого настало время — через четыре месяца медвежатам исполнится два года.

