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Животные Разлетелись брызги: белые медвежата устроили заплыв в новом вольере в Новосибирском зоопарке — забавное видео

Разлетелись брызги: белые медвежата устроили заплыв в новом вольере в Новосибирском зоопарке — забавное видео

Белке и Стрелке скоро исполнится два года

550
4 комментария
Кадры сняты 17 августа

Белые медвежата Белка и Стрелка осваиваются в новом вольере после переселения от матери. Медведи резво купаются в бассейне с водопадом.

Кадры игр белых медвежат опубликовал постоянный посетитель Новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков. На опубликованных кадрах один из медвежат бодро скачет по ступеням рядом с водопадом и бассейном в вольере. В какой-то момент медвежонок решает освежиться и ныряет в наполненный бассейн.

Другой белый медведь более осторожен — он не рискует купаться, а активно изучает другую часть вольера, с клеткой и зеленой травой. В какой-то момент купающийся медвежонок встает на задние лапы, а затем отряхивается от воды.

О том, что белых медвежат Белку и Стрелку отселили в другой вольер от мамы Герды стало известно в середине августа. В зоопарке объяснили, что для этого настало время — через четыре месяца медвежатам исполнится два года.

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Комментарии
5
Гость
18 августа 2024, 00:30
🔥 10 - 16 августа 🔥 Кабачки 2665767689879890909) 👍🎉 выйду ночью в поле с конем 948984984998 и потом 90930030123 зима холода одиноке дома а если 90347874878491839812389189 988391839819 то еще потом а вовсе 0-4891824989128491829481287498293898320390901039 09193091093091039901309103901930910390193019039-=103-01-03-10-31-33019309 - Отбито кабачков 48 🥩4786893478597348973487873834786734878347873487837834878347873487834787348783745873окорочков Выведено из строя три по 38782375897238562636765365636476234789289391 кабачки98498498293489487823748784738274873874 кефирчик и кабачки38949823948923847347849894821093091209340-1890294981290устричная сметанка -938598325902375908329580-3290-923-940-298583725-029482083275003-=-3=02109401=24--1294095-083587487587348732840-293497238759023895832985902389508239850293-5023-5=08598235890-3295023950832985092385992305-230-=203=41=3=012084=-09204823958023949393275989489384983295897589374 🔥 шашлычков надо хлеб и майонез с пирожками 👍🎉 Пивасика 8023782734982398559823085032904932954-230-402-=304-2304-2309509! 👍 Кабачки полезны всем !!!!!
Гость
18 августа 2024, 01:03
расплескалась синева по дну стакана
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