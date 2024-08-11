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Животные «Владелец не контролировал её»: бойцовская собака покусала жительницу Новосибирска и её пса — видео нападения у детской площадки

«Владелец не контролировал её»: бойцовская собака покусала жительницу Новосибирска и её пса — видео нападения у детской площадки

Полиция проводит проверку

772
16 комментариев
Женщина написала заявление в полицию

Жительница Новосибирска заявила о нападении на неё бойцовской собаки. Сообщение появилось в воскресенье в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком». По словам сибирячки, пострадала также её собака.

— Инцидент произошел возле детской площадки на улице Шмонина, 10/2. На меня и мою собаку напала бойцовская собака — предположительно, ротвейлер. У собаки открытые раны и поврежденная мышца, у меня травмы рук. Владелец собаки не контролировал её, она была без поводка и намордника, — утверждает автор поста.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что полиция проводит проверку. Потерпевшая написала заявление, его зарегистрировали.

В июле НГС сообщал, что собака покусала двух детей в новосибирском посёлке — хозяин заплатит пострадавшим 80 тысяч.

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Комментарии
16
С левого берега
11 августа 2024, 15:34
Вот скажите как действовать в таких случаях. Иду по улице, хозяин выгуливает без намордников и поводков двух бойцовских собак. Подойти и сказать ему что так нельзя. А в это время его бультерьер подумает что то и меня начнет кусать? Зачем такие собаки в обществе?
Гость
11 августа 2024, 15:41
1. В суд и усыпить! 2. Всех, кто выгуливает без намордников штраф 500.000 в пользу бездомных зверюшек. 3. Не убирает за собакой - штраф 100.000 в пользу собачки местного дворника. и т.д. быстро за ум возьмутся.
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