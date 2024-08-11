«Владелец не контролировал её»: бойцовская собака покусала жительницу Новосибирска и её пса — видео нападения у детской площадки

Женщина написала заявление в полицию Источник: t.me/novosibtop











Жительница Новосибирска заявила о нападении на неё бойцовской собаки. Сообщение появилось в воскресенье в Telegram-канале «Новосибирск с огоньком». По словам сибирячки, пострадала также её собака.



— Инцидент произошел возле детской площадки на улице Шмонина, 10/2. На меня и мою собаку напала бойцовская собака — предположительно, ротвейлер. У собаки открытые раны и поврежденная мышца, у меня травмы рук. Владелец собаки не контролировал её, она была без поводка и намордника, — утверждает автор поста.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС сообщили, что полиция проводит проверку. Потерпевшая написала заявление, его зарегистрировали.

В июле НГС сообщал, что собака покусала двух детей в новосибирском посёлке — хозяин заплатит пострадавшим 80 тысяч.