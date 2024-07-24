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Животные Собака покусала двух детей в новосибирском посёлке — хозяин заплатит пострадавшим 80 тысяч

Собака покусала двух детей в новосибирском посёлке — хозяин заплатит пострадавшим 80 тысяч

Суд встал на сторону потерпевших

1 739
15 комментариев
Семье каждого пострадавшего ребёнка хозяин собаки заплатит по 40 тысяч рублей

Владелец собаки, напавшей на детей в Новосибирской области, выплатит компенсацию по решению суда, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошел в одном из посёлков Чановского района в апреле 2024 года, когда двое детей 10 и 12 лет гуляли рядом со своими домами. Собака, принадлежащая местному жителю, напала на них и покусала — оба ребёнка получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Прокурор подал иск о взыскании компенсации морального вреда с владельца животного.

Чановский районный суд удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать с владельца собаки по 40 тысяч рублей в пользу каждого пострадавшего ребенка.

Ранее НГС сообщал, что мэрия Новосибирска заплатит 50 тысяч за нападение собаки на ребенка.

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Новосибирск Собака искусала ребенка Чановский район Прокуратура
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Комментарии
16
Мечта Поэта
24 июля 2024, 14:22
Так еще попробуй взыщи. По 100 рублей в месяц будет выплачивать если работает неофициально или пенсионер.
275239151
24 июля 2024, 14:08
Меня заинтересовал последний абзац текста, за цитирование которого меня уже дважды забанили. Так оплатила мэрия?
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