Собака покусала двух детей в новосибирском посёлке — хозяин заплатит пострадавшим 80 тысяч

Семье каждого пострадавшего ребёнка хозяин собаки заплатит по 40 тысяч рублей Источник: Дарья Пона / 74.RU











Владелец собаки, напавшей на детей в Новосибирской области, выплатит компенсацию по решению суда, сообщили в среду в пресс-службе прокуратуры региона.



Инцидент произошел в одном из посёлков Чановского района в апреле 2024 года, когда двое детей 10 и 12 лет гуляли рядом со своими домами. Собака, принадлежащая местному жителю, напала на них и покусала — оба ребёнка получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.



Прокурор подал иск о взыскании компенсации морального вреда с владельца животного.

Чановский районный суд удовлетворил требования прокурора и постановил взыскать с владельца собаки по 40 тысяч рублей в пользу каждого пострадавшего ребенка.

Ранее НГС сообщал, что мэрия Новосибирска заплатит 50 тысяч за нападение собаки на ребенка.