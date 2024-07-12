Махали лапками и резвились: манулы из Новосибирского зоопарка устроили веселую игру — видео

В Новосибирском зоопарке манулы устроили игру — они прыгали друг с другом, активно двигали лапами и хватали дикую кошку за хвост. Видео того, как они развлекаются, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.
Автор ролика отметил, что кадры были сняты 7 июля — вместе с котятами играла взрослая кошка Ева.
Весной стало известно, что в Новосибирском зоопарке родились котята у двух самок манула.
Недавно манулята ожидающе выстроились в линию в вольере — НГС публиковал видео. Ранее гости, восхищенные красотой манула, не дали ему отдохнуть — Зеленогорск хотел подремать в гамаке, но из-за шума и внимания ему не удалось это сделать.
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