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Животные Махали лапками и резвились: манулы из Новосибирского зоопарка устроили веселую игру — видео

Махали лапками и резвились: манулы из Новосибирского зоопарка устроили веселую игру — видео

Вместе с котятами была взрослая кошка Ева

970
9 комментариев
Манулы играли на солнце

В Новосибирском зоопарке манулы устроили игру — они прыгали друг с другом, активно двигали лапами и хватали дикую кошку за хвост. Видео того, как они развлекаются, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.

Автор ролика отметил, что кадры были сняты 7 июля — вместе с котятами играла взрослая кошка Ева.

Вероятно, животным было весело

Весной стало известно, что в Новосибирском зоопарке родились котята у двух самок манула.

Недавно манулята ожидающе выстроились в линию в вольере — НГС публиковал видео. Ранее гости, восхищенные красотой манула, не дали ему отдохнуть — Зеленогорск хотел подремать в гамаке, но из-за шума и внимания ему не удалось это сделать.

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Новосибирск Новосибирский зоопарк Манулы Видео Манулята Соцсети Животные
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Комментарии
9
Коляныч 2.0
12 июля 2024, 12:10
Россияне, съедающие в день более 3000 калорий, будут обязаны регистрироваться в Роскомнажоре.
Гость
12 июля 2024, 12:01
Заманала уже отстойная реклама Новосибирского зоопарка, приватизированного его бездарным про-украинским руководством 😠 Новосибирцы, голосуйте рублем и помогите скорейшему закрытию этого сомнительного заведения ❗
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