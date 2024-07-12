Махали лапками и резвились: манулы из Новосибирского зоопарка устроили веселую игру — видео

Манулы играли на солнце Источник: Сергей Ильтяков / «ВКонтакте»











В Новосибирском зоопарке манулы устроили игру — они прыгали друг с другом, активно двигали лапами и хватали дикую кошку за хвост. Видео того, как они развлекаются, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» опубликовал постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков.



Автор ролика отметил, что кадры были сняты 7 июля — вместе с котятами играла взрослая кошка Ева.

Вероятно, животным было весело Источник: Сергей Ильтяков / «ВКонтакте»

Весной стало известно, что в Новосибирском зоопарке родились котята у двух самок манула.



Недавно манулята ожидающе выстроились в линию в вольере — НГС публиковал видео. Ранее гости, восхищенные красотой манула, не дали ему отдохнуть — Зеленогорск хотел подремать в гамаке, но из-за шума и внимания ему не удалось это сделать.