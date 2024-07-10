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Животные Малыши прячутся в траве: в Новосибирском зоопарке родились пять пятнистых оленят — как их найти

Малыши прячутся в траве: в Новосибирском зоопарке родились пять пятнистых оленят — как их найти

Детеныши не ходят за своей мамой и стараются не привлекать к себе внимание

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Малыши бегают по вольеру, но усердно прячутся от глаз посетителей

В Новосибирcком зоопарке родились пятнистые оленята. Малыши прячутся в траве и стараются не привлекать к себе внимание, чтобы их увидеть вживую придется набраться терпения.

Как рассказали в телеграм-канале зоопарка, детеныши оленей в первое время не ходят за мамой в отличие от других копытных. У них другая тактика — малыши затаиваются в траве и стараются, чтобы их не заметили. Сейчас в группе оленей пять малышей, по одному олененку у трех самок и еще у одной — двойня. Все они живут в одном большом вольере.

— Малышей действительно трудно увидеть, особенно в первые дни жизни. Они лежат в траве. Мамы подходят к ним, кормят, а потом снова уходят. Наблюдая за самкой можно догадаться, где лежит олененок, — рассказал заведующий сектором копытных Александр Филиппов. — В жаркие дни олени выбирают тенистые участки. Если прохладно, устраиваются на солнышке. Период затаивания длится недолго, но малыши за это время успевают заметно подрасти.

Посмотрите на маленьких оленят

Недавно в зоопарке появились детеныши у пары европейских лесных котов. Четверо малышей уже выходят к посетителям и показывают, как научились играть друг с другом.

В этом году детеныши родились и у двух самок манула. У одной появилось пять котят, у второй — семь. Манулята уже чаще выходят из домиков и играют на улице. Ранее им в вольер поставили миску с водой.

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Зоопарк Родились детеныши Малыши Животные Олень Оленята Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило
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