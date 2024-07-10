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Животные Разлетаются брызги: белые медвежата устроили водные процедуры в Новосибирском зоопарке — кадры прыжков в бассейн

Разлетаются брызги: белые медвежата устроили водные процедуры в Новосибирском зоопарке — кадры прыжков в бассейн

Детеныши друг за другом ныряют в воду

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1 комментарий
Забавное видео с медвежатами опубликовала постоянная посетительница зоопарка

В Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка решили искупаться в бассейне. Детеныши медведицы Герды бросались друг за другом в воду — от их действий по вольеру разлетались брызги.

Забавное видео с медвежатами опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. Смотрим летние кадры с животными.

Детеныши несколько раз нырнули в воду

На видео можно заметить, как детеныши забираются на высокие поверхности и ныряют в воду, а затем вновь бегут к выступам. Медвежата следуют друг за другом, и, если один из них прыгает в воду, другой бросается за своим сородичем. Почти все время рядом с детенышами находится взрослая медведица.

О том, что белые медвежата появились на свет, стало известно зимой прошлого года. Детеныши родились в декабре 2022 года, их опекуном стал Роскосмос.

В мае в Новосибирском зоопарке родились лесные котята. В учреждении появились четыре детеныша: мальчик и три девочки.

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Новосибирский зоопарк Новосибирск Белые медвежата Животные
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Комментарии
1
Гость
10 июля 2024, 01:11
Заманала уже отстойная реклама Новосибирского зоопарка, приватизированного его бездарным про-украинским руководством 😠 Новосибирцы, голосуйте рублем и помогите скорейшему закрытию этого сомнительного заведения ❗
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