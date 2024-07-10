Разлетаются брызги: белые медвежата устроили водные процедуры в Новосибирском зоопарке — кадры прыжков в бассейн

Забавное видео с медвежатами опубликовала постоянная посетительница зоопарка Источник: Анна Новикова/youtube











В Новосибирском зоопарке белые медвежата Белка и Стрелка решили искупаться в бассейне. Детеныши медведицы Герды бросались друг за другом в воду — от их действий по вольеру разлетались брызги.



Забавное видео с медвежатами опубликовала постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова. Смотрим летние кадры с животными.

Детеныши несколько раз нырнули в воду Источник: Анна Новикова/youtube

На видео можно заметить, как детеныши забираются на высокие поверхности и ныряют в воду, а затем вновь бегут к выступам. Медвежата следуют друг за другом, и, если один из них прыгает в воду, другой бросается за своим сородичем. Почти все время рядом с детенышами находится взрослая медведица.



О том, что белые медвежата появились на свет, стало известно зимой прошлого года. Детеныши родились в декабре 2022 года, их опекуном стал Роскосмос.

