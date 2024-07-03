Не могут продать: в Новосибирске подросли дорогие щенки австралийской овчарки — фото мордашек за 120 тысяч

У пушистых щенков разный окрас Источник: «Авито»











На популярном сайте объявлений в Новосибирске продают трех щенков австралийской овчарки — девочку и двух мальчиков. Они родились в прошедшем марте.



В апреле НГС уже писал об этих собаках, но тогда они были меньше — сейчас предлагаем полюбоваться на их новые фото. В заголовке объявления в интернете указана цена в 120 тысяч рублей. При этом отмечается, что выставленные овчарки стоят по-разному, и ценник нужно уточнять у продавца.

— Милые и шустрые щенки австралийской овчарки (аусси). Два мальчика — красный триколор и черно-белый, девочка — голубой мрамор с подпалом, — отмечается в описании.



Чтобы подробнее узнать о животных, корреспондент НГС отправил сообщение автору объявления, но на момент подготовки публикации он на него не ответил.



Австралийская овчарка — порода, выведенная в США. Такие собаки считаются послушными, дружелюбными и надежными. Взрослые мальчики-аусси обычно весят 25–30 килограммов, а девочки 18–25 килограммов. Продолжительность их жизни — 13–15 лет.



В Новосибирской области также выставили на пролажу щенка сиба-ину — за собаку попросили больше 100 тысяч.

