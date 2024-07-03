Не могут продать: в Новосибирске подросли дорогие щенки австралийской овчарки — фото мордашек за 120 тысяч

На популярном сайте объявлений в Новосибирске продают трех щенков австралийской овчарки — девочку и двух мальчиков. Они родились в прошедшем марте.
В апреле НГС уже писал об этих собаках, но тогда они были меньше — сейчас предлагаем полюбоваться на их новые фото. В заголовке объявления в интернете указана цена в 120 тысяч рублей. При этом отмечается, что выставленные овчарки стоят по-разному, и ценник нужно уточнять у продавца.
— Милые и шустрые щенки австралийской овчарки (аусси). Два мальчика — красный триколор и черно-белый, девочка — голубой мрамор с подпалом, — отмечается в описании.
Чтобы подробнее узнать о животных, корреспондент НГС отправил сообщение автору объявления, но на момент подготовки публикации он на него не ответил.
Австралийская овчарка — порода, выведенная в США. Такие собаки считаются послушными, дружелюбными и надежными. Взрослые мальчики-аусси обычно весят 25–30 килограммов, а девочки 18–25 килограммов. Продолжительность их жизни — 13–15 лет.
В Новосибирской области также выставили на пролажу щенка сиба-ину — за собаку попросили больше 100 тысяч.
Обновлено.
В питомнике «Пантеон Богов», который опубликовал объявление, корреспонденту НГС уточнили, что из трех остался только один щенок австралийской овчарки.
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