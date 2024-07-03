Солнечные удары, ожоги и даже инсульты. Чем опасна жара для домашних питомцев и как помочь ее пережить — советы экспертов

Солнечные удары, ожоги и инсульты. Чем опасна жара для домашних питомцев и как помочь ее пережить — советы иркутских экспертов Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Летнюю жару, особенно в условиях города, где дополнительное тепло выделяют прогретые на солнце асфальт и бетон многоэтажек, тяжко переносить не только людям, но и животным. Вы, возможно, удивитесь, но у наших питомцев тоже может быть солнечный удар, ожоги и переохлаждение от резкого перепада температур. Наши коллеги из «ИрСити» узнали у специалистов, как защитить своих любимцев от перегрева, создать им более комфортные условия и помочь в случае, если животинке стало плохо на жаре.



Как рассказала директор зоогалереи Людмила Ивушкина, рекомендации довольно простые — нужно заботиться о питомцах также, как и о себе, но закладывать дополнительные 50% риска.



— Самая большая опасность в жару для животных — это машины. Перегрев у оставленного в салоне питомца происходит гораздо быстрее, чем может предположить хозяин. Так что оставлять в авто своих любимцев нельзя. Ну и, конечно, наши лучшие друзья — это тенек и вода. Под открытым солнцем в зените лучше вообще не находиться. Долгие прогулки стоит перенести на ранее утро и поздний вечер, — говорит Людмила Ивушкина.



О животных, которые сидят дома, тоже стоит позаботиться чуть больше, чем обычно. Помимо того, что нужно обеспечить постоянный доступ к питьевой воде, нужно затенить окна и снизить физические нагрузки, лучше устроить полный покой.



Владелица котокафе «Время котов» Валентина Дубовцева рассказала, что определить перегрев у кошек можно по тому, как питомец лежит.



— Характерной позой, свидетельствующей о том, что коту жарко и он пытается охладить себя собственными силами, — положение лежа на спине. Именно на животе находится наибольшее количество тепловых рецепторов, которые кот таким естественным образом охлаждает во время жары. Когда кошке жарко, она становится малоподвижной, отказывается от еды, много лежит на боку или спине, а дыхание становится тяжелым и учащенным. А тепловой удар можно распознать по сильной одышке и повышении температуры тела до 40,5 градусов, — подчеркнула Дубовцева.



Кроме того, кошка начинает дышать с высунутым языком, как это обычно делают собаки. Кроме того, у них сильнее колотится сердце, зрачки расширены, слюноотделение повышено, а десны красные или наоборот бледные. При особо тяжелых случаях появляются рвота, диарея, слабость, тремор мышц, летаргия, головокружение и пошатывание, судороги, а также потеря сознания.



Чтобы не допустить такого состояния, Валентина советует поместить кота в прохладное место и минимум дважды в день менять миску с водой.



— Лапки и носик можно смачивать водой. Дома хорошо включить вентилятор или сделать любым другим доступным способом легкий ветерок, чтобы кот мог охладиться. Также можно использовать бутылки с прохладной водой, завернутой в полотенце. Положите их рядом с лежанкой или там, где обычно находится питомец. Задерните шторы, чтобы комнату не нагревали солнечные лучи, — рекомендует Дубовцева.



Собеседница советовала регулярно вычесывать питомца, так как избыток шерсти задерживает тепло. А вот стричь котов налысо в жару ни в коем случае нельзя. Это может нарушить теплообмен, а еще, если кот любит лежать на солнышке, вызвать ожоги.



— Не давайте кошке холодную пищу. От перепада температур питомец может простудиться. Не оставляйте влажный корм на жаре, если кот не доел. Такая пища быстро портится и может вызвать отравление. Убирайте недоеденные консервы в холодильник, — обращает внимание владелица «Времени котов».



Ветеринарный врач Александр Бурдинский отмечает, что собаки и кошки охлаждаются при помощи дыхания. Поэтому собакам на прогулку нужно надевать правильный намордник.



— Такой, в котором пес легко может открыть пасть и высунуть язык. Для кошки важна правильная переноска с хорошей вентиляцией, а не обычная сумка, наглухо закрытая. С собой всегда необходимо иметь запас питьевой воды и обеспечить животному доступ к теньку, — заметил эксперт.



Он также обратил внимание, что ни в коем случае нельзя оставлять животных в машине, потому как салон на солнце прогревается до +50 градусов.



— На лето особо шерстяных животных можно сводить к грумеру и подстричь. Но помните, что ультрафиолет для животных опасен также, как и для человека. Длительное нахождение на солнце может спровоцировать онкологические заболевания кожи. Если есть возможность исключить для животного поездку в жару, лучше ею воспользоваться и перенести поездку на более благоприятный день, — добавил Бурдинский.



Обливать своих питомцев водой врач советует крайне осторожно и без фанатизма. Во-первых, вода не должна быть ледяной, лишь чуть-чуть прохладной, чтобы не простудить животное и не вызвать резкий перепад температур. Он может спровоцировать инсульт или эпилепсию.



— Поливаем только на голову. Еще можно снизу грудь и пузо чуток намочить. Но ни в коем случае нельзя поливать собаку всю целиком. Может возникнуть парниковый эффект и температура наоборот повысится, — акцентирует внимание врач.



Понять, что питомец перегрелся, можно по открытой пасти, висящему языку, учащенному дыханию. Кроме того, животные плохо или совсем не реагируют на внешние раздражители, не исключены судороги, рвота и дрожь.



— В таких случаях первая помощь — это тенёк, прохлада, вода на голову, но, как я уже говорил, не холодная, плюс обильное питье. По возможности любимца нужно показать ветеринару или фельдшеру, — резюмировал Александр Бурдинский.

