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Животные Манулятам положили в вольер скошенную траву — смотрим, что они с ней сделали

Манулятам положили в вольер скошенную траву — смотрим, что они с ней сделали

Забавное видео снял постоянный гость Новосибирского зоопарка

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4 комментария
Дикие котята удивились зеленому ковру

В Новосибирском зоопарке манулятам в вольер положили скошенную траву. Дикие котята сначала ее внимательно обнюхали, а потом начали с ней играть.

Забавное видео снял постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков. Травка манулятам понравилась, и они тут же начали по ней прыгать.

Ранее в Новосибирском зоопарке восхищенные красотой манула гости не дали ему отдохнуть. Зеленогорск хотел подремать в гамаке, но из-за шума и внимания сделать это не удалось.

Мама детенышей уже знакомит их со взрослой едой. Она принесла мясо к домику.

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