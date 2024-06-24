Манулятам положили в вольер скошенную траву — смотрим, что они с ней сделали

В Новосибирском зоопарке манулятам в вольер положили скошенную траву. Дикие котята сначала ее внимательно обнюхали, а потом начали с ней играть.
Забавное видео снял постоянный гость зоопарка Сергей Ильтяков. Травка манулятам понравилась, и они тут же начали по ней прыгать.
Ранее в Новосибирском зоопарке восхищенные красотой манула гости не дали ему отдохнуть. Зеленогорск хотел подремать в гамаке, но из-за шума и внимания сделать это не удалось.
Мама детенышей уже знакомит их со взрослой едой. Она принесла мясо к домику.
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