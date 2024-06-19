Изнывает от жары: бенгальский тигрёнок Кови решил искупаться в кормушке с водой – забавное видео из зоопарка

Сейчас ему чуть больше полугода Источник: Анна Новикова











От изнуряющей жары, которая длилась все выходные и в начале недели изнывали не только жители региона, но и обитатели Новосибирского зоопарка. Так, чтобы хоть чуть-чуть охладиться бенгальский тигрёнок Кови решил искупаться. Забавное видео с большой кошкой опубликовала Анна Новикова.



В вольере у Кови нет большого бассейна, поэтому в качестве исскуственного водоема он решил использовать кормушку с водой. Сначала тигренок просто подошел попить, а потом полностью завалился в корыто.

Источник: Анна Новикова

Бенгальского тигренка заметили в стенах Новосибирского зоопарка 7 мая. У детеныша своя клетка — она находится по соседству с вольером взрослой тигрицы.

