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Животные Изнывает от жары: бенгальский тигрёнок Кови решил искупаться в кормушке с водой – забавное видео из зоопарка

Изнывает от жары: бенгальский тигрёнок Кови решил искупаться в кормушке с водой – забавное видео из зоопарка

Молодого тигра привезли в Новосибирск весной этого года

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2 комментария
Сейчас ему чуть больше полугода

От изнуряющей жары, которая длилась все выходные и в начале недели изнывали не только жители региона, но и обитатели Новосибирского зоопарка. Так, чтобы хоть чуть-чуть охладиться бенгальский тигрёнок Кови решил искупаться. Забавное видео с большой кошкой опубликовала Анна Новикова.

В вольере у Кови нет большого бассейна, поэтому в качестве исскуственного водоема он решил использовать кормушку с водой. Сначала тигренок просто подошел попить, а потом полностью завалился в корыто.

Бенгальского тигренка заметили в стенах Новосибирского зоопарка 7 мая. У детеныша своя клетка — она находится по соседству с вольером взрослой тигрицы.

Животное купили через систему госзакупок — его привезли в Новосибирск из Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Как сообщали в мэрии, он поступил в Новосибирский зоопарк 23 апреля. Тигренок появился на свет осенью прошлого года. Сейчас ему чуть больше полугода.

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Животные Бенгальский тигр Зоопарк Новосибирск
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