Разносят вольер: манулята научились точить коготки и кусаться — забавное видео с пушистыми хулиганами

В новосибирском зоопарке манулята больше не боятся использовать всю территорию вольера. Они готовы играть часами. Забавное видео снял постоянный гость новосибирского зоопарка Сергей Ильтяков.
Манулята демонстрируют как научились прекрасно точить коготки, лазить по деревьям и, конечно, кусаться. Смотрим на пушистых хулиганов.
Манулята уже чаще выходят из домиков и играют на улице. Ранее им в вольер поставили миску с водой.
Мама детенышей уже знакомит их со взрослой едой. Она принесла мясо к домику.
Детеныши этой весной появились и у пары европейских лесных котов. Четверо котят вышли к посетителям и устроили игры.