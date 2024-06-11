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Животные Догоняшки: белые медвежата устроили активные игры у бассейна — милое видео из Новосибирского зоопарка

Догоняшки: белые медвежата устроили активные игры у бассейна — милое видео из Новосибирского зоопарка

Сейчас медведицам Белке и Стрелке уже больше года

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Медвежат сняла на видео постоянная гостья зоопарка

Белые медвежата Белка и Стрелка устроили веселые игры во время уборки вольера в Новосибирском зоопарке. Кадры опубликована постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.

На кадрах видны активные игры белых медвежат. Сначала они плавают в бассейне, затем играют в догоняшки. Спустя время медвежата решают выяснить, кто из них сильней и встают на здание лапы. Секунда — и один из медвежат уже в воде.

Второй не отстает от собрата и пытается прыгнуть сверху. Затем ситуация повторяется, но уже в обратную сторону — один медвежонок сталкивает другого в воду и пытается спрыгнуть сверху, чтобы «потопить» собрата.

«Догоняшки» продолжаются несколько минут, пока один из медведей не отбегает к маме, которая несколько остужает пыл веселой игры.

О том, что белые медвежата появились на свет, стало известно в феврале 2023 года, их опекуном стал Роскосмос.

В начале мая НГС писал о том, что в Новосибирском зоопарке у лесных бизонов родился детеныш. Он показался посетителям.

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