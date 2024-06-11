Догоняшки: белые медвежата устроили активные игры у бассейна — милое видео из Новосибирского зоопарка

Медвежат сняла на видео постоянная гостья зоопарка Источник: Анна Новикова/ YouTube











Белые медвежата Белка и Стрелка устроили веселые игры во время уборки вольера в Новосибирском зоопарке. Кадры опубликована постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова.



На кадрах видны активные игры белых медвежат. Сначала они плавают в бассейне, затем играют в догоняшки. Спустя время медвежата решают выяснить, кто из них сильней и встают на здание лапы. Секунда — и один из медвежат уже в воде.

Источник: Анна Новикова/ YouTube

Второй не отстает от собрата и пытается прыгнуть сверху. Затем ситуация повторяется, но уже в обратную сторону — один медвежонок сталкивает другого в воду и пытается спрыгнуть сверху, чтобы «потопить» собрата.



«Догоняшки» продолжаются несколько минут, пока один из медведей не отбегает к маме, которая несколько остужает пыл веселой игры.



О том, что белые медвежата появились на свет, стало известно в феврале 2023 года, их опекуном стал Роскосмос.

