Озорные и кусачие: Новосибирский зоопарк показал игры полярных волчат — милое видео

На видео попали четверо миниатюрных волчат — два мальчика и две девочки. Хищники носятся по вольеру, кувыркаются в земле, пытаются достать старших сородичей и просят уделить вниманием им и их играм.

Взрослые волки терпеливо относятся к шалостям малышей. Опубликованы кадры, на которых волчата пытаются сделать «кусь» во время игр, но вреда друг другу малыши не причиняют.

Рядом с волчатами всегда находятся мать или отец, а чаще всего — они оба. Потомство у семейства полярных волков появилось в конце апреля. Этот вид хищников появился в Новосибирском зоопарке в 2019 году. Из Чехии в Новосибирск привезли самца и двух самок. Самец переехал в Сибирь из зоопарка города Брно, а самки — из зоопарка города Оломоуца.

