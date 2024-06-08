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Животные Озорные и кусачие: Новосибирский зоопарк показал игры полярных волчат — милое видео

Озорные и кусачие: Новосибирский зоопарк показал игры полярных волчат — милое видео

Волчата появились на свет в конце апреля

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Полярные волки появились в Новосибирском зоопарке в 2019 году

Новосибирский зоопарк опубликовал видео с играми маленьких полярных волчат. Кадры опубликованы в Telegram-канале зоопарка.

На видео попали четверо миниатюрных волчат — два мальчика и две девочки. Хищники носятся по вольеру, кувыркаются в земле, пытаются достать старших сородичей и просят уделить вниманием им и их играм.

Взрослые волки терпеливо относятся к шалостям малышей. Опубликованы кадры, на которых волчата пытаются сделать «кусь» во время игр, но вреда друг другу малыши не причиняют.

Рядом с волчатами всегда находятся мать или отец, а чаще всего — они оба. Потомство у семейства полярных волков появилось в конце апреля. Этот вид хищников появился в Новосибирском зоопарке в 2019 году. Из Чехии в Новосибирск привезли самца и двух самок. Самец переехал в Сибирь из зоопарка города Брно, а самки — из зоопарка города Оломоуца.

В Новосибирском зоопарке две самки манула этой весной стали мамами. Ранее было известно, что котята появились у Лоло — их сняли на видео. В учреждении уточнили, что у одной самки пять котят, у второй семь.

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