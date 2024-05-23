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Животные Белый тигренок задумчиво устроился у окна — милое видео из Новосибирского зоопарка

Белый тигренок задумчиво устроился у окна — милое видео из Новосибирского зоопарка

Тигренок Кови постепенно осваивается после переезда из Барнаула

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Тигренок Кови продолжает осваиваться на новом месте

Бенгальский тигренок Кови, которого совсем недавно появился в Новосибирском зоопарке, продолжает осваиваться на новом месте. Дикий кот с любопытством изучает мир вокруг и решил показаться посетителям зоопарка, выглянув в окно.

Кадры с тигренком опубликовала на своем Youtube-канале постоянная гостья учреждения Анна Новикова.

Кови заметили в Новосибирском зоопарке в начале мая

Сибирячка запечатлела, как детеныш взобрался двумя лапами на подоконник. Белый кот, облокачиваясь на стену, с задумчивым взглядом смотрит вдаль — для своего удобства Кови положил голову на лапы. На кадрах видно, как тигренок забавно шевелит ушами и поворачивается в другую сторону, подняв голову. Затем детеныш вновь переводит взгляд в сторону видеокамеры.

Бенгальского тигренка заметили в стенах Новосибирского зоопарка 7 мая. У детеныша своя клетка — она находится по соседству с вольером взрослой тигрицы.

Животное купили через систему госзакупок — его привезли в Новосибирск из Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Как сообщали в мэрии, он поступил в Новосибирский зоопарк 23 апреля. Тигренок появился на свет осенью прошлого года. Сейчас ему чуть больше полугода.

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Новосибирский зоопарк Новосибирск Животные Бенгальский тигр
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