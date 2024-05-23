Белый тигренок задумчиво устроился у окна — милое видео из Новосибирского зоопарка

Бенгальский тигренок Кови, которого совсем недавно появился в Новосибирском зоопарке, продолжает осваиваться на новом месте. Дикий кот с любопытством изучает мир вокруг и решил показаться посетителям зоопарка, выглянув в окно.
Кадры с тигренком опубликовала на своем Youtube-канале постоянная гостья учреждения Анна Новикова.
Сибирячка запечатлела, как детеныш взобрался двумя лапами на подоконник. Белый кот, облокачиваясь на стену, с задумчивым взглядом смотрит вдаль — для своего удобства Кови положил голову на лапы. На кадрах видно, как тигренок забавно шевелит ушами и поворачивается в другую сторону, подняв голову. Затем детеныш вновь переводит взгляд в сторону видеокамеры.
Бенгальского тигренка заметили в стенах Новосибирского зоопарка 7 мая. У детеныша своя клетка — она находится по соседству с вольером взрослой тигрицы.
Животное купили через систему госзакупок — его привезли в Новосибирск из Барнаульского зоопарка «Лесная сказка». Как сообщали в мэрии, он поступил в Новосибирский зоопарк 23 апреля. Тигренок появился на свет осенью прошлого года. Сейчас ему чуть больше полугода.