Новосибирцев спросили, как поступать со стаями бродячих собак — опрос об эвтаназии запустили на Госуслугах

На портале Госуслуг открыли опрос для жителей Новосибирской области о том, что делать с бездомными животными. Оно анонимно и продлится до 30 апреля.
Предлагается ответить на четыре вопроса. Первые два — существует ли в городе и регионе проблема с животными без владельцев и могут ли собаки представлять угрозу для людей в определенных ситуациях.
В третьем вопросе спрашивают должны ли власти более эффективно решать эту проблему. И в четвертом ставится вопрос о допустимости гуманной эвтаназии бездомных собак.
Сейчас собак запрещено усыплять. Если пожаловаться на стаю, то их должны стерилизовать, но потом обратно выпустить на место обитания.
В конце февраля стая собак напала на 16-летнего подростка в поселке Станционно-Ояшинский Новосибирской области.