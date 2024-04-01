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Животные Новосибирцев спросили, как поступать со стаями бродячих собак — опрос об эвтаназии запустили на Госуслугах

Новосибирцев спросили, как поступать со стаями бродячих собак — опрос об эвтаназии запустили на Госуслугах

Сейчас животных стерилизуют и возвращают назад во дворы

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Новосибирцы все чаще жалуются на стаи в городе

На портале Госуслуг открыли опрос для жителей Новосибирской области о том, что делать с бездомными животными. Оно анонимно и продлится до 30 апреля.

Предлагается ответить на четыре вопроса. Первые два — существует ли в городе и регионе проблема с животными без владельцев и могут ли собаки представлять угрозу для людей в определенных ситуациях.

В третьем вопросе спрашивают должны ли власти более эффективно решать эту проблему. И в четвертом ставится вопрос о допустимости гуманной эвтаназии бездомных собак.

Жителей спросили о необходимости изменения областного законодательства
Первые два вопроса — в целом о проблеме
Остальные касаются действий власти

Сейчас собак запрещено усыплять. Если пожаловаться на стаю, то их должны стерилизовать, но потом обратно выпустить на место обитания.

В конце февраля стая собак напала на 16-летнего подростка в поселке Станционно-Ояшинский Новосибирской области.

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