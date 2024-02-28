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Животных не отлавливали: стая бродячих собак напала на школьника в Новосибирской области

Инцидент произошел в Мошковском районе

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Местные власти не отлавливали бродячих животных

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Стая собак напала на 16-летнего подростка в поселке Станционно-Ояшинский Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ, юноша возвращался один из школы, когда бродячие псы напали на него на улице 40 лет Победы.

— 22 февраля стая бездомных собак напала подростка, ему потребовалась медицинская помощь. Сообщается, что это уже не первый случай агрессивного поведения собак в указанном районе. Отмечается, что мер к их отлову не принимается, — пояснили в ведомстве.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после случившегося. Региональный СК уже начал проверку, результаты расследования предоставят в центральный аппарат.

Ранее житель Карасука получил штраф за то, что выпускал свою собаку свободно гулять по улицам. Из-за этого его пес летом 2023 года напал на трехлетнюю девочку. Животное прокусило девочке голень.

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Стая собакБродячие псыСледственный комитетНовосибирск
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