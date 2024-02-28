Животных не отлавливали: стая бродячих собак напала на школьника в Новосибирской области

Стая собак напала на
— 22 февраля стая бездомных собак напала подростка, ему потребовалась медицинская помощь. Сообщается, что это уже не первый случай агрессивного поведения собак в указанном районе. Отмечается, что мер к их отлову не принимается, — пояснили в ведомстве.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после случившегося. Региональный СК уже начал проверку, результаты расследования предоставят в центральный аппарат.
Ранее житель Карасука получил штраф за то, что выпускал свою собаку свободно гулять по улицам. Из-за этого его пес летом 2023 года напал на трехлетнюю девочку. Животное прокусило девочке голень.