«Космические медвежата»: в Новосибирском зоопарке показали полет Белки и Стрелки — 5 забавных снимков

В Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило показали несколько забавных снимков с белыми медвежатами. Детеныши медведицы Герды устроили прыжки в воду в вольере — их полет в бассейн попал в объективы фотокамер.
Снимки белых медведиц опубликовали в телеграм-канале зоологического парка 31 марта.
— Наши космические медвежата, — прокомментировали действия Белки и Стрелки в зоопарке.
— Фото сделаны в разные дни с 17 по 25 марта. Мишкам наполнили бассейн водой, и они устроили себе развлечение: играли с канистрами и конусами. Бросали их в воду, а потом с разбега ныряли, — сообщила НГС фотограф Елена Акиньшина. — Резвились, как дети: брызги, прыжки, восторг!
В марте в Новосибирском зоопарке бурые медведи Леха и Валя вышли из спячки. Они спали четыре месяца.