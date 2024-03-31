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Животные «Космические медвежата»: в Новосибирском зоопарке показали полет Белки и Стрелки — 5 забавных снимков

«Космические медвежата»: в Новосибирском зоопарке показали полет Белки и Стрелки — 5 забавных снимков

Белые медвежата устроили прыжки в бассейне

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Снимки опубликовали в соцсетях зоопарка

В Новосибирском зоопарке им. Р.А. Шило показали несколько забавных снимков с белыми медвежатами. Детеныши медведицы Герды устроили прыжки в воду в вольере — их полет в бассейн попал в объективы фотокамер.

Снимки белых медведиц опубликовали в телеграм-канале зоологического парка 31 марта.

— Наши космические медвежата, — прокомментировали действия Белки и Стрелки в зоопарке.

Кадры с белыми медвежатами в вольере сделали фотографы Елена Акиньшина и Владимир Габов
В марте медведицам наполнили бассейн с водой

— Фото сделаны в разные дни с 17 по 25 марта. Мишкам наполнили бассейн водой, и они устроили себе развлечение: играли с канистрами и конусами. Бросали их в воду, а потом с разбега ныряли, — сообщила НГС фотограф Елена Акиньшина. — Резвились, как дети: брызги, прыжки, восторг!

О рождении белых медвежат стало известно в феврале прошлого года. На свет они появились 16 декабря 2022 года.
Сейчас белым медведицам Белке и Стрелке уже больше года

В марте в Новосибирском зоопарке бурые медведи Леха и Валя вышли из спячки. Они спали четыре месяца.

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Новосибирский зоопарк Белые медведи Животные Новосибирск
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