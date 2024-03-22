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На старт, внимание, марш: белые медведицы устроили соревнования по прыжкам в воду в Новосибирском зоопарке

Бассейн в вольере с медведями начали заполнять водой

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Сейчас белым медведицам Белке и Стрелке уже больше года

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило начали заполнять бассейн в вольере с белыми медведями. Это не могло не обрадовать медведиц. Как только уровень воды стал приемлемым для плавания, Белка и Стрелка устроили соревнования.

На видео, которое сняла постоянная посетительница зоопарка Анна Новикова, Белка и Стрелка с разбега плюхаются в воду.

Бассейн с ноября был пустым, но с приходом весны его вновь заполнили водой. Несмотря на то что температура в городе пока поднимается максимум до +5 градусов, это не пугает Булку и Стрелку. Замерзнуть они явно не боятся.

Сейчас белым медведицам Белке и Стрелке уже больше года. На свет они появились 16 декабря 2022 года. Однако о пополнении в семье Кая и Герды сообщили лишь в феврале 2023 года. Имена для них выбирали жители города. Результаты голосования озвучила космонавт Анна Кикина.

На днях одна из медведиц устроила бой с водопадом. Медведица с радостью бросается под струи чистой воды.

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Зоопарк Новосибирск Белка и Стрелка Белые медведи
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