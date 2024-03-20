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Животные

Хотела побороть стихию: игры белой медведицы в Новосибирском зоопарке попали на видео

Бассейн в вольере с медведями начали заполнять водой

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Медведица с радостью бросается под струи воды

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило белая медведица устроила игры с водопадом в вольере. Забавное видео снял сибиряк Сергей Ильтяков.

На кадрах, которые снял мужчина, медведица с радостью бросается под струи воды. На днях бассейн в вольере белых медведей начали заполнять водой, что ни могло не обрадовать белых мишек.

Сейчас белым медведицам Белке и Стрелке уже больше года. На свет они появились 16 декабря 2022 года. Однако о пополнении в семье Кая и Герды сообщили лишь в феврале 2023 года. Имена для них выбирали жители города. Результаты голосования озвучила космонавт Анна Кикина.

Ранее медвежата Белка и Стрелка устроили шуточную драку в вольере. Потасовка попала на видео.

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Белые медведи Зоопарк Животные Новосибирск
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