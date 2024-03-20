Хотела побороть стихию: игры белой медведицы в Новосибирском зоопарке попали на видео

На кадрах, которые снял мужчина, медведица с радостью бросается под струи воды. На днях бассейн в вольере белых медведей начали заполнять водой, что ни могло не обрадовать белых мишек.

Сейчас белым медведицам Белке и Стрелке уже больше года. На свет они появились 16 декабря 2022 года. Однако о пополнении в семье Кая и Герды сообщили лишь в феврале 2023 года. Имена для них выбирали жители города. Результаты голосования озвучила космонавт Анна Кикина.

