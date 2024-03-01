Весна пришла: Новосибирский зоопарк изменил график работы и поднял цены

Сегодня, 1 марта, Новосибирский зоопарк перешел на весенний график работы. Теперь у посетителей будет больше времени на то, чтобы посмотреть на животных.
По данным телеграм-канала зоопарка, теперь гулять по территории можно с 09:00 до 19:00 в будние дни и с 09:00 до 20:00 в выходные и праздничные дни. При этом кассы закрываются в будние дни в 18:00, а в выходные и праздничные дни в 19:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход. Зимой зоопарк работает на один час меньше.
Кроме того, с 1 марта, руководство поднимает цены на льготный билет до 250 рублей и льготный абонемент до 1000 рублей. Это связано с изменениями социально-экономических условий страны, а также с увеличением расходов на содержание животных и материально-технические нужды. Ранее директор зоопарка Андрей Шило объяснил, что стоимость подняли на 50 рублей. При этом обычный билет сейчас стоит 500 рублей.
— Мы не исключаем возможность второй волны поднятия, индексации входных билетов. Потому что на самом деле инфляция немаленькая, дорожают строительные материалы, ветеринарное обслуживание, растут заработные платы у сотрудников, — рассказывал Андрей Шило во время пресс-конференции в ТАСС 21 февраля.
После этого новосибирцы оказались недовольны, что цены выросли именно для льготников. Также директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило рассказывал, что учреждение начало создавать эскизы двух новых комплексов — «Северный полюс» и «Кошкин дом». Также он перечислил животных, которых ждет зоопарк.