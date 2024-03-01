Весна пришла: Новосибирский зоопарк изменил график работы и поднял цены

Сегодня, 1 марта, Новосибирский зоопарк перешел на весенний график работы. Теперь у посетителей будет больше времени на то, чтобы посмотреть на животных.



По данным телеграм-канала зоопарка, теперь гулять по территории можно с 09:00 до 19:00 в будние дни и с 09:00 до 20:00 в выходные и праздничные дни. При этом кассы закрываются в будние дни в 18:00, а в выходные и праздничные дни в 19:00. После закрытия касс зоопарк работает только на выход. Зимой зоопарк работает на один час меньше.