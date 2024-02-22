«Любит играть»: в зоопарке показали белую медведицу Шайну — ее перевезли из Новосибирска в Ижевск. Видео

Белую медведицу Шайну выпустили в вольер в зоопарке Удмуртии. Хищница находилась под карантином после переезда в учреждение из Новосибирска.
Видео прогулки медведицы опубликовало издание «Известия Удмуртской Республики» на своей странице во «ВКонтакте». Смотрим кадры.
На кадрах видно, как Шайна с любопытством изучает вольер и предметы, которые в нем разместили. Хищница гуляет по заснеженной площадке, а затем подходит, предположительно, к угощениям, которые для нее оставили специалисты зоологического парка.
Как сообщила НГС начальник просветительного отдела зоопарка Анастасия Захарова, медведицу выпустили в вольер 20 февраля.
— Ей все нравится. Она очень любит играть и даже не любит заходить обратно (во внутренний вольер, — прим.ред.), — сообщили в учреждении.