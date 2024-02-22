«Любит играть»: в зоопарке показали белую медведицу Шайну — ее перевезли из Новосибирска в Ижевск. Видео

Белая медведица Шайна переехала в зоопарк Удмуртии 20 января. Хищница появилась на свет в 2018 году, ее родила Герда — мама молодых детенышей Белки и Стрелки. Кроме Шайны, в 2018 году у Герды родился Норди.

