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«Любит играть»: в зоопарке показали белую медведицу Шайну — ее перевезли из Новосибирска в Ижевск. Видео

Специалисты зоологического парка рассказали, как себя чувствует хищница

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Хищница находилась под карантином после переезда в зоопарк из Новосибирска

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Белую медведицу Шайну выпустили в вольер в зоопарке Удмуртии. Хищница находилась под карантином после переезда в учреждение из Новосибирска.

Видео прогулки медведицы опубликовало издание «Известия Удмуртской Республики» на своей странице во «ВКонтакте». Смотрим кадры.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Медведицу выпустили в вольер 20 февраля

Видео: Известия Удмуртской Республики/ «ВКонтакте»

На кадрах видно, как Шайна с любопытством изучает вольер и предметы, которые в нем разместили. Хищница гуляет по заснеженной площадке, а затем подходит, предположительно, к угощениям, которые для нее оставили специалисты зоологического парка.

Как сообщила НГС начальник просветительного отдела зоопарка Анастасия Захарова, медведицу выпустили в вольер 20 февраля.

— Ей все нравится. Она очень любит играть и даже не любит заходить обратно (во внутренний вольер, — прим.ред.), — сообщили в учреждении.

Белая медведица Шайна переехала в зоопарк Удмуртии 20 января. Хищница появилась на свет в 2018 году, ее родила Герда — мама молодых детенышей Белки и Стрелки. Кроме Шайны, в 2018 году у Герды родился Норди.

Белые медведиЖивотныеЗоопаркШайнаНовосибирский зоопарк
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