Укрылись в пледики: в Новосибирске проходит выставка-раздача бездомных животных — фото питомцев

Как рассказала НГС организатор Рихарда Лем, за первый час новые дома нашли сразу восемь кошек, из них только один котенок, остальные уже взрослые питомцы.

— Присматривают себе любимца или любимицу в зависимости от предпочтений, кто-то хочет забрать питомца в свой дом, кто-то в квартиру, одни выбирают тех, кто может подружиться с первым животным, другим — неважно. Всем рассказываю про характер, про условия, — поделилась Рихарда Лем.