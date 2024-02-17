Укрылись в пледики: в Новосибирске проходит выставка-раздача бездомных животных — фото питомцев

В торговом комплексе «Эдем» в новосибирском Академгородке, сегодня, 17 февраля, проходит акция «День Хвоста». Любой желающий может выбрать себе питомца и забрать животного домой. Все кошки и собаки здоровы, кастрированы и привиты.
Как рассказала НГС организатор Рихарда Лем, за первый час новые дома нашли сразу восемь кошек, из них только один котенок, остальные уже взрослые питомцы.
— Присматривают себе любимца или любимицу в зависимости от предпочтений, кто-то хочет забрать питомца в свой дом, кто-то в квартиру, одни выбирают тех, кто может подружиться с первым животным, другим — неважно. Всем рассказываю про характер, про условия, — поделилась Рихарда Лем.
По словам организатора, акция проходит весело и дружелюбно. Несмотря на холодный февральский день новосибирцев пришло много, горожане приносят подарки для приюта, поддерживают волонтеров.
Посмотрим, как прошла выставка в прошлом году, тогда фотокорреспондент НГС побывал на выставке и сфотографировал очаровательных кошек и собак.