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Новосибирский зоопарк отправил дюжину белок в Краснодар — зверьки будут жить в Японском саду

В город отправились шесть пар белок

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Администрация парка надеется, что пушистые зверьки приживутся и дадут потомство.

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В городском парке «Краснодар», который также известен как «парк Галицкого», поселились 12 белок из Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Белок доставили в Краснодар в минувший вторник, 13 февраля, из Новосибирского зоопарка. В город привезли 12 животных — по шесть самцов и самок. Обитать белки будут в Японском саду городского парка.

Площадку, по данным специалистов, подготовили к прибытию новых обитателей. Для белок на деревьях повесили специальные домики от непогоды, а также установили кормушки. Администрация парка надеется, что пушистые зверьки приживутся и дадут потомство.

Напомним, ранее пара красноруких тамаринов из новосибирского зоопарка дала потомство в Калининграде. Это первый случай размножения данного вида игрунковых в зоопарке самого западного города России.

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