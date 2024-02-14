Новосибирский зоопарк отправил дюжину белок в Краснодар — зверьки будут жить в Японском саду

В городском парке «Краснодар», который также известен как «парк Галицкого», поселились 12 белок из Новосибирска. Об этом сообщила пресс-служба парка.
Белок доставили в Краснодар в минувший вторник, 13 февраля, из Новосибирского зоопарка. В город привезли 12 животных — по шесть самцов и самок. Обитать белки будут в Японском саду городского парка.
Площадку, по данным специалистов, подготовили к прибытию новых обитателей. Для белок на деревьях повесили специальные домики от непогоды, а также установили кормушки. Администрация парка надеется, что пушистые зверьки приживутся и дадут потомство.
Напомним, ранее пара красноруких тамаринов из новосибирского зоопарка дала потомство в Калининграде. Это первый случай размножения данного вида игрунковых в зоопарке самого западного города России.