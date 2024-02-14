У красноруких тамаринов из Новосибирска родился первенец — он появился на свет в Калининграде. Фото

У красноруких тамаринов в Калининградском зоопарке появилось потомство. Как сообщили в пресс-службе учреждения, молодая пара прибыла в зоопарк из Новосибирска.
— Краснорукие тамарины прибыли в Калининград из Новосибирска в мае 2022 года. Самца и самку 2019 года рождения в Калининградском зоопарке объединили с целью создания размножающейся пары, — сообщили специалисты.
Потомство появилось на свет 4 февраля этого года, у молодой пары родился первенец. В сообщении сказано, что это первый случай размножения данного вида в зоопарке Калининграда.
— Особенность этих миниатюрных приматов (весят 400 — 550 гр.) заключается в том, что уходом за потомством занимается отец. Сразу после рождения детеныш перебирается ему на спину, возвращаясь к матери только на время кормления 2–3 раза в день, — сообщили в зоопарке.
В конце января стало известно, что из Новосибирского зоопарка увезли белую медведицу Шайну. Хищница находится в Удмуртской Республике, она проехала почти 2 тысячи километров до Ижевска. НГС рассказали в государственном зоологическом парке Удмуртии, как себя чувствует медведица.