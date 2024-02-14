У красноруких тамаринов из Новосибирска родился первенец — он появился на свет в Калининграде. Фото

В конце января стало известно, что из Новосибирского зоопарка увезли белую медведицу Шайну. Хищница находится в Удмуртской Республике, она проехала почти 2 тысячи километров до Ижевска. НГС рассказали в государственном зоологическом парке Удмуртии, как себя чувствует медведица.

