«Сбились с ног»:в Новосибирске ищут потерявшихся питомцев — они пропали в Новый год»

— Мы живем рядом и вышли на улицу в полночь, когда начали запускать салюты. Собака рванула, — сказала Елена. — Мы ходили по округе, кричали, сегодня ездили и ее искали.



Владелица животного Юлия уточнила, что собака Майла испугалась салютов. Питомец был без шлейки.



— Мы вышли из дома посмотреть на салюты, и она за нами, — сказала Юлия. — Собака убежала, когда начали взрывать фейерверки. Мы ее ловили, но она никак не реагировала. Была очень напугана.

