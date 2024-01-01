«Сбились с ног»:в Новосибирске ищут потерявшихся питомцев — они пропали в Новый год»

Социальные сети Новосибирска заполонили объявления о поиске питомцев после празднования Нового года. Сообщения о пропаже собак появляются в разных районах Новосибирска, по словам их владельцев, животные убежали после запуска фейерверков. НГС связался с несколькими сибиряками, которые ищут своих питомцев, и узнал детали происшествий.
В новогоднюю ночь поисковая операция вместо празднования уходящего года началась у жительницы Первомайского района. Во время запуска салютов из частного сектора убежала ее собака по кличке Майла. Как рассказала НГС подруга владелицы животного Елена, питомец породы Джек Рассел исчез на 1-й Грушевской улице.
— Мы живем рядом и вышли на улицу в полночь, когда начали запускать салюты. Собака рванула, — сказала Елена. — Мы ходили по округе, кричали, сегодня ездили и ее искали.
Владелица животного Юлия уточнила, что собака Майла испугалась салютов. Питомец был без шлейки.
— Мы вышли из дома посмотреть на салюты, и она за нами, — сказала Юлия. — Собака убежала, когда начали взрывать фейерверки. Мы ее ловили, но она никак не реагировала. Была очень напугана.
«Было очень громко»
Еще один питомец пропал в ночь с 31 декабря на 1 января на улице Кропоткина. Как рассказала НГС местная жительница Наталья, питомец — шпиц по кличке Лютик, пропал, когда ее семья вместе с животным вышла на улицу посмотреть на салюты.
— Муж с рук отпустил, пес побежал. Шпиц пугливый, и никуда от мужа не отходит, но в этот раз (на улице, — прим.ред) было очень громко, — сказала Наталья. — Он начал бежать, но мы не сразу среагировали, а потом бросились за ним.
Сибирячка уточнила, что продолжает заниматься поиском питомца, его видели в районе железнодорожного переезда. Пес Лютик пропал вблизи дома №267 по улице Кропоткина.
1 января объявление о поиске своего питомца опубликовала жительница поселка «Пригородный простор» Юлия в селе Толмачево Новосибирской области. Она сообщила НГС, что ее собака породы корги убежал вечером накануне.
— Вышли шашлык пожарить в 22:00 часов, он сидел рядом. На минуту муж отвернулся, а собаки уже нет, — сказала Юлия. — Всю ночь искали, ездили, сбились с ног. С утра встали и продолжили поиски, но пока безрезультатно. Муж говорит, что никакого салюта не было, но, я думаю, что он мог не услышать. Мне кажется, что пес не могу просто взять и убежать без причины.
Сибирячка опубликовала данные о поиске животного в соцсетях, в том числе в группе «Пропала собака — найдена собака» во «ВКонтакте». Она рассказала, что пес по кличке Миша ранее не пропадал. Для него это первое празднование Нового года.
Еще одна собака пропала в частном доме в микрорайоне Затон Новосибирска. Местная жительница София рассказала НГС, что ее питомец пропал после полуночи 1 января, но к 04:00 часам животное вернулось к владельцам.
— Собака очень изощренным способом научилась открывать двери и перепрыгивать преграды. Залпы салютов она очень боится из-за травмированной в детстве психики, — сказала София. — Мы отчаялись совсем, думали, что не найдем.
Собака по кличке Хлоя — помесь хаски с австралийской овчаркой. Питомец пропал, когда его хозяева находились в соседнем частном доме.
— Собака у меня гений, полагаю. Около месяца назад она сгрызла замок, вследствие чего дверь просела. Мы решили установить перегородки, так как в морозы делать (ремонт, — прим.ред) практически нереально, и ей, полагаю, не составило труда перепрыгнуть, — сказала София. — Дверь мы забыли подпереть, потому что была суета.
О том, что животное пропало, сибирячка узнала после полуночи 1 января. В результате семья начала искать питомца по всему жилмассиву.
— Встретили много не менее напуганных бродящих собак, — сказала София. — К трем часам ночи мы совсем отчаялись, приехали к дому и вынесли одеяло с ее пледом.
После этого владельцы животного начали заниматься рассылкой объявления о поиске собаки, а затем вновь решили осмотреть улицы. В результате питомец самостоятельно вернулся домой.
— С нами потом связались люди, которые видели объявление. Оказалось, собака пробежала около 11 километров за время, пока мы ее искали, и вернулась домой, — сказала София.
В прошлом году руководитель Первого городского приюта Татьяна Палкина объяснила НГС, что делать тем, кто потерял свое животное после новогодних праздников. Подробности — в материале.