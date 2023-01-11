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«У собаки возникает паника»: Что делать, если пес сбежал после фейерверка? Объясняет зоозащита

Животные часто теряются во время праздников, а потом не могут найти дорогу домой

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Животных не рекомендуют брать с собой на фейерверки

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В Новосибирске после новогодних праздников находят собак, которые могли убежать от хозяев во время фейерверков. Руководитель Первого городского приюта Татьяна Палкина объяснила, что делать тем, кто потерял свое животное.

— Я живу в районе площади Маркса, у нас салюты «стреляют» каждый день! Рабочий понедельник — опять долбили. Я лично нашла маленького пёсика, он сидел совсем один в сугробе. Сейчас пытаюсь найти его хозяев, но безрезультатно, — сообщила в редакцию читательница.

По словам зоозащитницы Татьяны Палкниой, животные часто теряются на новый год и День города, когда в Новосибирске запускают фейерверки. Поэтому перед этим волонтеры пишут в своих соцсетях о том, что брать с собой животных на праздничные мероприятия небезопасно.

— У собаки слух острее в сто раз. И когда раздаются громкие звуки, животные это слышат, как взрыв в голове. У собаки возникает паника, и она стремится убежать как можно дальше. Найти потом бывает очень сложно. Сотни собак теряются после каждого фейерверка. Они несутся, потом забиваются в какое-то узкое место, щель, укрытие, и сидят, ждут, пока их найдут, — объяснила волонтер.

В панике собаки не запоминают дорогу обратно, поэтому не могут вернуться домой или на то место, где услышали фейерверк.

— Я, например, знаю случай, когда собака-дог, потерявшаяся на площади Калинина, была обнаружена спустя сутки на Троллейном жилмассиве. Все зависит от погоды, размеров собаки, ее выносливости, — говорит зоозащитница.

Из-за этого собак не стоит брать с собой туда, где можно увидеть фейерверк. А если хозяева все-таки решаются на это, то животное должно быть на поводке. На ошейнике нужно написать номер телефона владельцев. Если собака все-таки убежала, то ее можно искать по соцсетям:

— Я знаю десятки случаев, когда собак так и не нашли. У нас единой службы поиска нет. Единственное, что требуется от людей — искать по всем ресурсам. Выкладывать в социальных сетях, во всех пабликах, где только берут такие объявления. Просить, чтобы делали репосты. Выкладывать фотографии.

Приметных собак — крупных или мелких пород — найти легче, чем собак распространенных окрасов и обычной внешности. Если видите животное, которое кажется вам домашним, но потерявшимся, то можно его сфотографировать. Снимки — выложить в соцсети, чтобы хозяева смогли найти его.

В конце декабря НГС посетил Центр кинологической службы ГУ МВД по Новосибирской области. Специалисты рассказали, как туда попадают собаки, и как их учат находить людей и опасные вещества. Читайте подробности в нашем репортаже.

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Домашние животныеЖивотныеЗоозащитникиСобакиФейерверк
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