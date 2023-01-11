«У собаки возникает паника»: Что делать, если пес сбежал после фейерверка? Объясняет зоозащита

— У собаки слух острее в сто раз. И когда раздаются громкие звуки, животные это слышат, как взрыв в голове. У собаки возникает паника, и она стремится убежать как можно дальше. Найти потом бывает очень сложно. Сотни собак теряются после каждого фейерверка. Они несутся, потом забиваются в какое-то узкое место, щель, укрытие, и сидят, ждут, пока их найдут, — объяснила волонтер.



В панике собаки не запоминают дорогу обратно, поэтому не могут вернуться домой или на то место, где услышали фейерверк.

— Я, например, знаю случай, когда собака-дог, потерявшаяся на площади Калинина, была обнаружена спустя сутки на Троллейном жилмассиве. Все зависит от погоды, размеров собаки, ее выносливости, — говорит зоозащитница.