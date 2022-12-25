«Плохих собак нет, есть плохие проводники». Фоторепортаж из жизни собак, которые ищут бомбы и спасают людей

Служебным собакам посвящено много фильмов, благодаря которым эта работа стала известна. Самые популярные произведения, пожалуй, советский «Ко мне, Мухтар» и немецкий сериал «Комиссар Рекс». Эти клички прочно ассоциируются с овчарками, служащими в полиции. На самом деле в кинологической службе МВД можно встретить и представителей других пород: русских спаниелей, лабрадоров, малинуа (бельгийские овчарки). Животных используют для поиска людей, обнаружения взрывчатки и наркотических веществ. Корреспонденты НГС посетили Центр кинологической службы ГУ МВД по Новосибирской области. Читайте в нашем репортаже, как дрессируют служебных собак и как они помогают людям.
Немного истории
Кинологическая служба была организована в городе еще тогда, когда он назывался Ново-Николаевском, в начале 1920-х годов. До 1949 года в Новосибирске готовили специалистов-кинологов. Затем службу перевели в Ростов, где она существует до сих пор. А в Новосибирск кинологи приезжают на службу в кинологический центр при ГУ МВД.
Кинологи начиная с 1994 года участвуют в контртеррористических операциях, выезжают в командировки на Северный Кавказ. За этот период погиб один сотрудник и несколько собак. Одна из них закрыла собой полицейского во время обстрела.
Новые сотрудники проходят обучение в одном из четырех специализированных центров, которые есть в России. Они находятся в Ростове, Егорьевске, Уфе и Владивостоке.
«Собаки разные. Всё как у людей»
В центре находится около 180 животных. Щенков либо разводят в самой кинологической службе, либо покупают у гражданских лиц. Также иногда могут приобретать уже взрослых собак, но только после специального тестирования, которое показывает, готова ли она к какому-либо варианту службы.
Один из сотрудников — Андрей Жерздев — участвовал во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди сотрудников кинологических подразделений «Лучший по профессии». В этом году он занял первое место. Андрей работает с немецкой овчаркой черного цвета по кличке Кассандра. Дома у сотрудника живет еще одна собака, которая уже вышла на пенсию.
Тренировка с Кассандрой, на первый взгляд, напоминает игру. Чтобы получить мячик, собака выполняет простые команды инструктора: сидеть, лежать, идти рядом. Она с радостью прыгает за мячом и бежит за ним по рыхлому снегу. После выполнения команд Касси слышит одобрительное: «Молодец» — и получает игрушку.
— Собаки разные — холерики, сангвиники, флегматики, меланхолики. Всё как у людей. Сначала щенка учат элементарным вещам, потом задания усложняются, — объяснил корреспонденту НГС сотрудник центра Талгат Бейсембаев.
Тренировки проходят на специальном полигоне, где есть тренажеры и много места для занятий. Иногда молодые собаки в процессе обучения смотрят за тем, как более опытные животные выполняют команды инструкторов. Это помогает новичкам лучше понимать и запоминать, что от них требуется.
Другая порода, представители которой служат в центре, — бельгийские овчарки. Они похожи на всем известных немецких, но их характер более сложный. При этом животные более активны и хорошо запоминают команды. Из-за этих особенностей с ними лучше работать опытным кинологам.
— Бельгийские овчарки даже интересней. Им раз что-то показываешь, и они начинают сами что-то предлагать. Их невозможно не любить. Они готовы, заряжены, столько энергии в них! «Немец» — это пластилин, с ними только молодежи можно работать. Это мое личное мнение. А с бельгийской овчаркой — опытному сотруднику. Она как хорошее быстро запоминает, так и плохое. Если при дрессировке были совершены ошибки, даже маленькие, они потом когда-то проявятся. Тяжело исправлять, — объясняет Талгат.
«Плохих собак нет»
Сотрудник может одновременно работать с двумя животными. Например, одну собаку готовят к розыску людей, другую — к обследованию помещений. Иногда животные даже живут не в вольерах, а дома у кинологов.
— Я сторонник того, чтобы собаки были при мне, — говорит Талгат. — Я иду домой, на работу — они со мной. Одна сейчас на пенсию пошла, теперь на работу просится. Вторая — ее сменщица, бельгийская овчарка.
Срок службы одной собаки — 8 лет. После этого они уходят на пенсию. Но если животному удается пройти все необходимые тесты, то срок работы могут продлить еще на один год.
— Где-то летает информация, что какая-то собака «плохая», «дурная». Но плохих собак нет, есть плохие проводники, — добавил Талгат.
В Уфе в колонии