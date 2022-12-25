«Плохих собак нет, есть плохие проводники». Фоторепортаж из жизни собак, которые ищут бомбы и спасают людей

— Я сторонник того, чтобы собаки были при мне, — говорит Талгат. — Я иду домой, на работу — они со мной. Одна сейчас на пенсию пошла, теперь на работу просится. Вторая — ее сменщица, бельгийская овчарка.



Срок службы одной собаки — 8 лет. После этого они уходят на пенсию. Но если животному удается пройти все необходимые тесты, то срок работы могут продлить еще на один год.

