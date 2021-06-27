Скрестили волка и немецкую овчарку. Где в России разводят волкособов — животных, охраняющих преступников

При исправительной колонии
О том, как волкособы вообще появились в ИК, насколько сложно их приручить, как они ловят преступников и как поддерживать в их потомстве хищную кровь, — читайте в материале журналиста UFA1.RU.
«Чтобы скрещивать волкособов, нужно знать генетику»
Интерес к скрещиванию волков и собак у начальника кинологического отдела ИК-13 Александра Султанова появился, когда он учился в Казахстане, в городе Алматы. Первого гибрида в Башкирии на базе колонии
— Я службу начал в Казахстане в 1988 году, потом поступил в Аграрный университет на кафедру зоотехнии. Когда изучал генетику, у меня как раз появилась мысль, почему бы не поработать с волками. Параллельно стал работать в Пермском институте внутренних войск, там кафедра кинологии, мы одновременно начали заниматься скрещиванием волков и собак. У меня появилась казахстанско-степная волчица Джульетта, а у них — таежная волчица Найда, — рассказывает кинолог.
Джульетта, говорит Александр Султанов, тогда сторонилась людей и не подпускала к себе никого, кроме него. Кинологи долго не могли найти ей партнера, пока не появился пес Фараон породы немецкая овчарка. С него-то и началась новая эпоха — самец стал отцом всех волкособов в Башкирии.
Волчице на тот момент было шесть лет, ее партнеру — три года. Из-за того что между ними была разница в возрасте, их пришлось скрещивать ручной вязкой. У пары родились двое щенят: Арон и Шахиня.
— Чтобы скрещивать волкособов, нужно знать генетику собак. Волчица просто так не скрещивается с собаками. У меня получилось скрестить волчицу с немецкой овчаркой. Первый помет получился с немецкими овчарками, а второй — с восточно-европейскими. В помете было не более двух особей, — рассказывает кинолог.
Волкособ-полиглот
Сегодня колонию охраняет волкособ Марго — это второе поколение ее вида. Она дочь волкособа Арона и внучка волчицы Джульетты. В ней течет 25% хищной крови. Именно ее Александру Султанову удалось обучить порядка 10 командам на четырех языках: русском, башкирском, татарском и марийском. Она стала настоящим полиглотом в своем роде.
Родилась эта красавица Марго 11 лет назад, но полиглотом стала лишь в 2013 году. Тогда кинолог стал усердно тренировать хвостатую, обучалась она легко, рассказывает силовик. Но трудность всё же была: Марго плохо воспринимала марийский язык.
Как рассказывает Александр Султанов, обучить волкособа командам на разных языках он решил по собственному желанию. Интерес взял верх над привычной системой дрессировки.
— Она тогда была энергичной и молодой, ей было интересно работать. Она знает меня хорошо, мои привычки, поведение и спокойно слушает все интонации языков. Главное — это интонация и послушание. Она знает всё и понимает, — делится специалист.
Любимые команды у Марго —«голос» и «дай лапу». Правда, сейчас ей сложнее их выполнять, поскольку она уже в возрасте. Раньше хвостатая помощница была патрульно-разыскной собакой, участвовала в задержаниях, а сейчас уже отправилась на заслуженный отдых. Прививать ей любовь к другим языкам Султанов не планирует, говорит, что мучить старушку нет смысла.
Главное — это послушание
Сейчас на территории колонии живут 16 собак самых разных пород, три из которых — волкособы. Псы делятся на разыскных и патрульно-разыскных, специальных и учебных.
Выбирать собак кинологам не приходится. Как рассказывает Александр Султанов, животных они покупают в специальном питомнике, где их и разводят.
Каждый день в колонии на специальном кинодроме с полосой препятствий проходят тренировки по подготовке собак, здесь их учат подчиняться. А куда без этого?
— Без послушания, специальных дрессировок тяжеловато будет, — признается кинолог. — Некоторые пытаются работать механическим методом дрессировки: физическая нагрузка, развитие злобы, а мы работаем контактным и вкусопоощрительным методами дрессировки. Собака должна знать свою кличку, остановиться в любое время, услышав ее. И уже после специалист-кинолог может любую последующую команду подавать.
В среднем собакам и волкособам требуется до 10 тренировок, чтобы пройти обучение и стать полноценными членами системы ФСИН.
Однако пройти азы тренировок — это только начало. В будущем им придется работать на заданиях и искать опасные предметы. Поэтому вторым этапом в их воспитании становится спецкурс. Туда входят обыск транспорта, защитно-караульные операции, охрана и задержания.
По словам Александра Султанова, волкособы более выносливые и чувствительные, чем просто собаки, поскольку обладают мощным телосложением.
— На своей территории они очень смело себя ведут. Они хорошо знают свое учреждение и преданны своим кинологам. Они привыкают и очень послушны. Послушание у них и преданность лучше. С волкособами я работаю 22 года и знаю эту породу хорошо, начиная со скрещивания, заканчивая дрессировкой, — говорит кинолог.
«Нужно уметь подстраиваться под волкособов»
Агрессию к кинологам хвостатые помощники-гибриды не проявляют, но более осторожны. Как говорит Александр Султанов, за годы работы волкособы не укусили на территории колонии еще ни одного кинолога.
— Волкособ отходит от человека и начинает кругами бродить, далеко не уходя. Тихонечко подходит, его не обманешь лакомством никак, лучше больше общаться, поговорить с ним. Волкособы с руки мясо не возьмут, — отмечает силовик.
Питание волкособа схоже с питанием обычных собак. В их рацион добавляют мясо, каши, субпродукты. Волкособы не привередливы в еде, но белков в их рационе должно быть больше, чем углеводов.
— Утром и вечером кинолог должен сам кормить, чтобы запах от него шел, потому что у каждого человека свой запах. Когда кинолог подходит, волкособ уже чувствует его и начинает возле вольера прыгать и крутиться, — рассказывает Султанов.
Как признается Александр, сложности в дрессировке волкособов есть, пока между кинологом и животным не установится контакт. Всё дело в их своенравности, но со временем они привязываются к своему хозяину.
— В лес я выходил несколько раз, по просьбе МЧС, людей искал. Они не уходят дальше 20–25 метров. Если останавливается кинолог, они тоже останавливаются и сразу уходят на экипировку местности. Их даже не видно, — делится сотрудник УФСИН.
Чтобы между кинологом и волкособом появилась связь, по словам специалиста, требуется от двух до шести месяцев.
— В течение полугода волкособ привыкает к хозяину, потому что у прежнего — другие интонация, запах, жесты. Когда меняется кинолог, волкособ будет долго подстраиваться под него. Они не любят этого. Нужно уметь подстраиваться под волкособов и знать их особенности, — признается Александр Султанов.
Мощь волкособов
Журналист UFA1.RU перевоплотился на несколько минут в кинолога и почувствовал «на собственной шкуре», что такое укус служебного волкособа. Для этого пришлось надеть спецкостюм, который невозможно прокусить, и ждать, когда нападет полухищник.
Этот костюм раза в три больше носителя, весит он около 18 килограммов, кинологи используют его для дрессировки.
Даже если немного пошевелить рукой, волкособ тут же реагирует и нападает. Он видит в тебе преступника, которого нужно задержать. Разумеется, просто так он не впивается в тебя клыками, действует только по команде своего хозяина.
Челюсть у смешанного животного гораздо больше, а клыки — острее. Поэтому даже сквозь дрессировочный костюм чувствуется вся мощь пасти, хоть и боли не вызывает. Но несмотря на пугающие способности волкособа, Марго очень ласкова и дружелюбна. А чего стоит ее взгляд — в нем нет злости, он, скорее, спокойный и уверенный, который присущ настоящим волкам.
О планах на будущее
В планах у Александра Султанова продлить род волкособов, однако путем скрещивания волкособов процент хищной крови с каждым разом уменьшается. У Марго уже есть потомство, но чтобы порода продолжала существовать, ее щенкам нужен для скрещивания настоящий волк. Но найти его в наши дни, говорит кинолог, — непростая задача.