Скрестили волка и немецкую овчарку. Где в России разводят волкособов — животных, охраняющих преступников

«Чтобы скрещивать волкособов, нужно знать генетику»



Интерес к скрещиванию волков и собак у начальника кинологического отдела ИК-13 Александра Султанова появился, когда он учился в Казахстане, в городе Алматы. Первого гибрида в Башкирии на базе колонии № 13 он вывел в 1999 году, когда силовику подарили волчицу Джульетту. Сейчас, говорит силовик, волкособы живут только в уфимской колонии, в других регионах кинологи их не держат.



— Я службу начал в Казахстане в 1988 году, потом поступил в Аграрный университет на кафедру зоотехнии. Когда изучал генетику, у меня как раз появилась мысль, почему бы не поработать с волками. Параллельно стал работать в Пермском институте внутренних войск, там кафедра кинологии, мы одновременно начали заниматься скрещиванием волков и собак. У меня появилась казахстанско-степная волчица Джульетта, а у них — таежная волчица Найда, — рассказывает кинолог.